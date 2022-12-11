В США снова открестились от ударов Украины по России

Кирби: власти США не поощряют удары Украины по российской территории

11 декабря 2022 в 20:53 Размер текста - 17 +

США говорили о том, чтобы отслеживать и помнить о рисках эскалации конфликта между РФ и Украиной, заявил Джон Кирби Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки опять отмахнулись от ударов ВСУ по Российской Федерации сказав, что Вашингтон не поощряют проведение Украиной операций внутри территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье. «Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России. Мы стараемся обеспечить, чтобы Украина могла защитить свою территорию и отвоевать свою землю на Украине», — сказал Кирби в эфире ABC . Высокопоставленные чиновник из Украины сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по аэродромам в глубине России. Кибри ответил, что он позволяет украинской армии высказываться за свои спецоперации. Кибри добавил, что с самого начала конфликта США говорили о том, чтобы отслеживать и помнить о рисках эскалации этого конфликта. «Это не хорошо для Украины и для США. Также это нехорошо и для России», — уточнил Кирби. Ранее стало известно о попытках ВСУ атаковать с помощью беспилотников российские аэродромы. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США якобы ни разу не побуждали ВСУ наносить удары по РФ американскими оружиями. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары Украину по территории РФ. После Соединенные Штаты перестали запрещать Украине наносить удары по России, напоминает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Соединенные Штаты Америки опять отмахнулись от ударов ВСУ по Российской Федерации сказав, что Вашингтон не поощряют проведение Украиной операций внутри территории РФ. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу ABC, вышедшем в эфир в воскресенье. «Мы, конечно, не поощряем или не способствуем украинским операциям внутри России. Мы стараемся обеспечить, чтобы Украина могла защитить свою территорию и отвоевать свою землю на Украине», — сказал Кирби в эфире ABC. Высокопоставленные чиновник из Украины сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли удары по аэродромам в глубине России. Кибри ответил, что он позволяет украинской армии высказываться за свои спецоперации. Кибри добавил, что с самого начала конфликта США говорили о том, чтобы отслеживать и помнить о рисках эскалации этого конфликта. «Это не хорошо для Украины и для США. Также это нехорошо и для России», — уточнил Кирби. Ранее стало известно о попытках ВСУ атаковать с помощью беспилотников российские аэродромы. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США якобы ни разу не побуждали ВСУ наносить удары по РФ американскими оружиями. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поощряет удары Украину по территории РФ. После Соединенные Штаты перестали запрещать Украине наносить удары по России, напоминает «Царьград».