Блинкен: США не поощряют Украину наносить удары по России

07 декабря 2022 в 09:16 Размер текста - 17 +

Блинкен заявил, что США продолжат оказывать Киеву военную помощь Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Соединенных Штатов Америки не поощряют Украину наносить удары по территории РФ. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности [для нанесения этих ударов]», — приводит RealClear Politics слова госсекретаря. Однако он уточнил, что США продолжат оказывать Украине военную помощь. Также Блинкен добавил, что не располагает подробной информацией об атаках беспилотников ВСУ по российским военным аэродромам. Ранее стало известно о попытках ВСУ атаковать с помощью беспилотников российские аэродромы. Экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что атака Украины на аэродромы РФ свидетельствует об эскалации российско-украинского конфликта, передает MK.RU . Позже представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Тремблей призвала прекратить боевые действия на Украине, сообщает RT.

Власти Соединенных Штатов Америки не поощряют Украину наносить удары по территории РФ. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России и не предоставляем им возможности [для нанесения этих ударов]», — приводит RealClear Politics слова госсекретаря. Однако он уточнил, что США продолжат оказывать Украине военную помощь. Также Блинкен добавил, что не располагает подробной информацией об атаках беспилотников ВСУ по российским военным аэродромам. Ранее стало известно о попытках ВСУ атаковать с помощью беспилотников российские аэродромы. Экс-главком силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что атака Украины на аэродромы РФ свидетельствует об эскалации российско-украинского конфликта, передает MK.RU. Позже представитель офиса генерального секретаря ООН Стефани Тремблей призвала прекратить боевые действия на Украине, сообщает RT.