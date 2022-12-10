Прокуратура ЯНАО организовала проверку по факту гибели женщины в результате пожара

11 декабря 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

Расследование находится на контроле ведомства Фото: Денис Моргунов © URA.RU Органами прокуратуры ЯНАО организована проверка по факту гибели женщины в результате пожара в Салехарде. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По факту гибели женщины органами прокуратуры организована проверка. Ситуацию держим на контроле», — сказал собеседник агентства. По данным регионального МЧС пожар произошел сегодня днем в Салехарде на улице Королева в многоквартирном доме. От возгорания пострадала квартира площадью 40 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокурор выехал на место пожара, где погибли дети. В ведомстве добавили, что оценят работу в отношении семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Органами прокуратуры ЯНАО организована проверка по факту гибели женщины в результате пожара в Салехарде. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По факту гибели женщины органами прокуратуры организована проверка. Ситуацию держим на контроле», — сказал собеседник агентства. По данным регионального МЧС пожар произошел сегодня днем в Салехарде на улице Королева в многоквартирном доме. От возгорания пострадала квартира площадью 40 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокурор выехал на место пожара, где погибли дети. В ведомстве добавили, что оценят работу в отношении семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.