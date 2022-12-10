10 декабря 2022
09 декабря 2022

Прокуратура ЯНАО организовала проверку по факту гибели женщины в результате пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания. Тюмень, прокуратура, прокуратура тюменской области, прокуратура тюмени
Расследование находится на контроле ведомства Фото:

Органами прокуратуры ЯНАО организована проверка по факту гибели женщины в результате пожара в Салехарде. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту гибели женщины органами прокуратуры организована проверка. Ситуацию держим на контроле», — сказал собеседник агентства.

По данным регионального МЧС пожар произошел сегодня днем в Салехарде на улице Королева в многоквартирном доме. От возгорания пострадала квартира площадью 40 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокурор выехал на место пожара, где погибли дети. В ведомстве добавили, что оценят работу в отношении семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

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Органами прокуратуры ЯНАО организована проверка по факту гибели женщины в результате пожара в Салехарде. Информацию корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По факту гибели женщины органами прокуратуры организована проверка. Ситуацию держим на контроле», — сказал собеседник агентства. По данным регионального МЧС пожар произошел сегодня днем в Салехарде на улице Королева в многоквартирном доме. От возгорания пострадала квартира площадью 40 квадратных метров. В тушении пожара было задействовано 5 единиц техники и 18 человек личного состава. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокурор выехал на место пожара, где погибли дети. В ведомстве добавили, что оценят работу в отношении семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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