09 декабря 2022

В ХМАО прокурор выехал на место пожара, где погибли дети

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Прокурор Сургутского района Александр Еременко выехал к месту пожара Фото:

Прокурор Сургутского района (ХМАО) Александр Еременко выехал к месту пожара в садовом товариществе «Птицевод Севера» в поселке Белый Яр. Также прокуратура организовала проверку по факту гибели детей, сообщили в ведомстве.

«Прокурор Сургутского района лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб», — сообщили в прокуратуре ХМАО. В ведомстве добавили, что оценят работу в отношении семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

Результаты проверки держит на контроле окружная прокуратура. По ее итогам будут приняты меры.

Ранее сообщалось о гибели двух детей при пожаре. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

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Прокурор Сургутского района (ХМАО) Александр Еременко выехал к месту пожара в садовом товариществе «Птицевод Севера» в поселке Белый Яр. Также прокуратура организовала проверку по факту гибели детей, сообщили в ведомстве. «Прокурор Сургутского района лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб», — сообщили в прокуратуре ХМАО. В ведомстве добавили, что оценят работу в отношении семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Результаты проверки держит на контроле окружная прокуратура. По ее итогам будут приняты меры. Ранее сообщалось о гибели двух детей при пожаре. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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