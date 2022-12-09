В ХМАО прокурор выехал на место пожара, где погибли дети

Прокурор Сургутского района (ХМАО) Александр Еременко выехал к месту пожара в садовом товариществе «Птицевод Севера» в поселке Белый Яр. Также прокуратура организовала проверку по факту гибели детей, сообщили в ведомстве.
«Прокурор Сургутского района лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения противопожарного законодательства, своевременности реагирования экстренных служб», — сообщили в прокуратуре ХМАО. В ведомстве добавили, что оценят работу в отношении семьи со стороны органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.
Результаты проверки держит на контроле окружная прокуратура. По ее итогам будут приняты меры.
Ранее сообщалось о гибели двух детей при пожаре. Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
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