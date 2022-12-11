Депутат Госдумы Щапов заявил о необходимости внеплановых надбавок к пенсиям в 2023 году

11 декабря 2022 в 22:02 Размер текста - 17 +

Пенсии могут повысить внепланово из-за роста цен на продукты в течение года Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Внеплановые надбавки к пенсиям в 2023 году необходимы, так как это должно компенсировать рост тарифов ЖКХ в декабре и цен на продукты в течение года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Конечно, внеплановые надбавки к пенсиям в следующем году необходимы. Чтобы как минимум компенсировать декабрьский рост тарифов на коммунальные услуги и рост продуктовых цен в течение года. Однако сейчас прогнозировать появление таких внеплановых надбавок очень сложно. Они прямо связаны с дополнительными доходами бюджета», — сказал Михаил Щапов. При этом внеплановых надбавок можно было избежать, уверен парламентарий. «Со своей стороны мы считаем, что нужны не внеплановые надбавки, а планомерное доведение размера пенсий до достойного уровня. Пенсии должны расти опережающими темпами к инфляции и росту коммунальных платежей. Отдельно, мы требуем возврата индексации пенсий работающих пенсионеров — эта заморозка совершенно несправедлива. Пока же и плановые, и внеплановые надбавки к пенсиям съедаются продуктовой инфляцией и ростом цен на коммунальные услуги», — уточнил политик. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал URA.RU, что работающим пенсионерам, которым и так не индексируют пенсии, нужно снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов. Сейчас им могут начислить за год не больше трех, хотя не пенсионерам — десять. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Внеплановые надбавки к пенсиям в 2023 году необходимы, так как это должно компенсировать рост тарифов ЖКХ в декабре и цен на продукты в течение года. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Конечно, внеплановые надбавки к пенсиям в следующем году необходимы. Чтобы как минимум компенсировать декабрьский рост тарифов на коммунальные услуги и рост продуктовых цен в течение года. Однако сейчас прогнозировать появление таких внеплановых надбавок очень сложно. Они прямо связаны с дополнительными доходами бюджета», — сказал Михаил Щапов. При этом внеплановых надбавок можно было избежать, уверен парламентарий. «Со своей стороны мы считаем, что нужны не внеплановые надбавки, а планомерное доведение размера пенсий до достойного уровня. Пенсии должны расти опережающими темпами к инфляции и росту коммунальных платежей. Отдельно, мы требуем возврата индексации пенсий работающих пенсионеров — эта заморозка совершенно несправедлива. Пока же и плановые, и внеплановые надбавки к пенсиям съедаются продуктовой инфляцией и ростом цен на коммунальные услуги», — уточнил политик. Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал URA.RU, что работающим пенсионерам, которым и так не индексируют пенсии, нужно снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов. Сейчас им могут начислить за год не больше трех, хотя не пенсионерам — десять.