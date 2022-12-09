В Госдуме нашли способ поднять пенсию работающим пенсионерам

Депутат Нилов: пенсию работающим можно поднять за счет баллов

10 декабря 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Работающие пенсионеры в год могут получить максимально 3 страховых балла, отметил Ярослав Нилов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Работающим пенсионерам, которым и так не индексируют пенсии, нужно снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов. Сейчас им могут начислить за год не больше трех, хотя не пенсионерам — десять. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов. «Работодатель, выплачивая заработную плату, направляет взносы, в том числе для формирования пенсии. Чем выше зарплата, тем больше заработанных баллов. Пенсионер может реально заработать шесть, семь, восемь, максимум десять баллов, как и другой работающий гражданин, не пенсионер, но пенсионеру засчитают только три. Это нарушение страховых принципов. Это несправедливо. Поэтому мы хотим убрать искусственные ограничения, дать возможность зарабатывать. Делать перерасчет с использованием того количества баллов, которые работающий пенсионер заработал», — объяснил Ярослав Нилов. Депутат Госдумы предположил, что ограничения по начислению страховых баллов работающим пенсионерам ввели ради экономии. «Видимо, ради экономии в свое время в пенсионное законодательство была введена ограничивающая норма. Именно для работающих пенсионеров, вне зависимости от того, сколько они зарабатывают, какая у них зарплата, максимум, на что они могут рассчитывать, — это три балла. С учетом стоимости коэффициента, это увеличение пенсии максимум на около 400 рублей в месяц при достаточно большой зарплате. Это несправедливо», — подчеркнул Нилов. Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), возврат к прежней системе приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к трудящимся. Для первой же категории пенсия является единственным источником дохода. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Работающим пенсионерам, которым и так не индексируют пенсии, нужно снять ограничения по количеству заработанных страховых баллов. Сейчас им могут начислить за год не больше трех, хотя не пенсионерам — десять. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов (фракция ЛДПР) Ярослав Нилов. «Работодатель, выплачивая заработную плату, направляет взносы, в том числе для формирования пенсии. Чем выше зарплата, тем больше заработанных баллов. Пенсионер может реально заработать шесть, семь, восемь, максимум десять баллов, как и другой работающий гражданин, не пенсионер, но пенсионеру засчитают только три. Это нарушение страховых принципов. Это несправедливо. Поэтому мы хотим убрать искусственные ограничения, дать возможность зарабатывать. Делать перерасчет с использованием того количества баллов, которые работающий пенсионер заработал», — объяснил Ярослав Нилов. Депутат Госдумы предположил, что ограничения по начислению страховых баллов работающим пенсионерам ввели ради экономии. «Видимо, ради экономии в свое время в пенсионное законодательство была введена ограничивающая норма. Именно для работающих пенсионеров, вне зависимости от того, сколько они зарабатывают, какая у них зарплата, максимум, на что они могут рассчитывать, — это три балла. С учетом стоимости коэффициента, это увеличение пенсии максимум на около 400 рублей в месяц при достаточно большой зарплате. Это несправедливо», — подчеркнул Нилов. Индексацию страховых пенсий работающим пенсионерам отменили в 2016 году. По данным Пенсионного фонда России (ПФР), возврат к прежней системе приведет к перераспределению ограниченных бюджетных средств от неработающих граждан к трудящимся. Для первой же категории пенсия является единственным источником дохода.