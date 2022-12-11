Кадыров призвал главу UFC извиниться за судейство

11 декабря 2022 в 22:23 Размер текста - 17 +

Кадыров призвал Уайта признать ошибку и отдать пояс Анкалаеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал главу Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайта извиниться за то, что тот не отдал чемпионский пояс российскому бойцу ММА Магомеду Анкалаеву. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале. «Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю… Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль», — написал в посте Кадыров. Он также призвал Уайта поберечь репутацию UFC. Ранее стало известно, что поединок российского бойца Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича, состоявшийся 10 декабря, закончился ничьей. Поэтому чемпионский пояс, который был освобожден чехом Иржи Прохазкой после травмы плеча, остался вакантным.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал главу Ultimate Fighting Championship (UFC) Дэйна Уайта извиниться за то, что тот не отдал чемпионский пояс российскому бойцу ММА Магомеду Анкалаеву. Об этом чеченский лидер написал в своем telegram-канале. «Дана Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю… Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль», — написал в посте Кадыров. Он также призвал Уайта поберечь репутацию UFC. Ранее стало известно, что поединок российского бойца Магомеда Анкалаева и поляка Яна Блаховича, состоявшийся 10 декабря, закончился ничьей. Поэтому чемпионский пояс, который был освобожден чехом Иржи Прохазкой после травмы плеча, остался вакантным.