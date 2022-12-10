В ЯНАО после морозов придет потепление

11 декабря 2022 в 22:50 Размер текста - 17 +

В среду в ЯНАО потеплеет до -13 -18 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе к середине рабочей недели ожидается потепление. Информация опубликована на сайте Обь-Иртышского УГМС. В понедельник, 12 декабря, температура воздуха в ЯНАО составит от -26 до -34, при прояснении до -39, будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/с. В ночь на вторник температура будет опускаться до -36 градусов, при ясной погоде до -41, ожидается южный и юго-западный ветер 4-9 м/с. Днем в среду, 14 декабря, потеплеет до отметки -13 -18, юго-западный и западный ветер усилится до отметки 7-12 м/с. Небольшой снег ожидается днем в понедельник и среду, в остальное время будет переменная облачность, преимущественно без осадков. 12 декабря в отдельных районах возможен туман и гололедно-изморозевые отложения. Ранее сообщалось о резком похолодании. В ко дню рождения округа на Ямале температура опустилась до -35 градусов. omsk-meteo.ru

В Ямало-Ненецком автономном округе к середине рабочей недели ожидается потепление. Информация опубликована на сайте Обь-Иртышского УГМС. В понедельник, 12 декабря, температура воздуха в ЯНАО составит от -26 до -34, при прояснении до -39, будет дуть юго-западный ветер 3-8 м/с. В ночь на вторник температура будет опускаться до -36 градусов, при ясной погоде до -41, ожидается южный и юго-западный ветер 4-9 м/с. Днем в среду, 14 декабря, потеплеет до отметки -13 -18, юго-западный и западный ветер усилится до отметки 7-12 м/с. Небольшой снег ожидается днем в понедельник и среду, в остальное время будет переменная облачность, преимущественно без осадков. 12 декабря в отдельных районах возможен туман и гололедно-изморозевые отложения. Ранее сообщалось о резком похолодании. В ко дню рождения округа на Ямале температура опустилась до -35 градусов.