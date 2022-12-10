Суд обязал пенсионерку выплатить компенсацию свердловчанину, который сбил ее собаку

По решению суда пенсионерка обязана выплатить около 60 тысяч водителю, который сбил ее собаку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Красноуральский городской суд обязал пенсионерку выплатить штраф водителю иномарки, который сбил ее собаку. Свердловчанка обязана выплатить около 60 тысяч рублей за причинение ущерба автомобилю в результате ДТП, следует из решения суда.

«В соответствии с экспертным заключением стоимость услуг по восстановительному ремонту автомобиля, составила с учетом износа — 54 300 рублей. В результате ненадлежащего осуществления контроля со стороны гражданки Писаревой за поведением своего домашнего питомца истцу был причинен материальный вред, который подлежит возмещению с Писаревой», — следует из решения Красноуральского городского суда.

Свердловчанин на Nissan Almera сбил собаку 21 мая на улице Большевистская. В результате ДТП машина мужчины получила повреждение бампера и лакокрасочного покрытия, а животное травмы различной степени. Теперь по решению Красноуральского суда свердловчанка обязана оплатить, помимо средств за ремонт, еще расходы на проведение экспертизы и госпошлину. Итоговая сумма достигает 60 тысяч рублей, однако решение может быть обжаловано в Свердловском областном суде.

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