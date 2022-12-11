Рейс «Икара» из Владикавказа в Пермь задерживают на 14 часов. Скрин

12 декабря 2022 в 01:57 Размер текста - 17 +

Рейс до Перми задерживается на несколько часов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рейс из Владикавказа до Перми задерживают на несколько часов. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта. Остальные авиаперелеты (отправление и прибытие) проходят в штатном режиме. «Владикавказ-Пермь, номер рейса: EO 888. Время прибытия по расписанию: 01:45, 12.12. Расчетное время прибытия: 15:10, 12.12. Рейс задерживается», — указано на сайте аэропорта Большое Савино. Согласны данным, опубликованным на сайте международного аэропорта Владикавказ, регистрация на рейс прошла успешно и была завершена. В компании «Икар» (авиаперевозчик, осуществляющий перелет «Владикавказ-Пермь») от комментариев воздержались. При этом было сказано, что специалисты не располагают причинами задержки рейсов. Корреспондент URA.RU направил письменные запросы в пресс-службы международных аэропортов. На момент публикации ответ не был получен. URA.RU писало ранее, что пассажиров самолета авиакомпании S7 рейса «Пермь-Москва» после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе. Вероятной причиной этого стала занесенная снегом взлетная полоса. Авиаперелет до Перми задержали на несколько часов Скрин: онлайн-табло аэропорта Большое Савино

Рейс из Владикавказа до Перми задерживают на несколько часов. Информация опубликована на сайте пермского аэропорта. Остальные авиаперелеты (отправление и прибытие) проходят в штатном режиме. «Владикавказ-Пермь, номер рейса: EO 888. Время прибытия по расписанию: 01:45, 12.12. Расчетное время прибытия: 15:10, 12.12. Рейс задерживается», — указано на сайте аэропорта Большое Савино. Согласны данным, опубликованным на сайте международного аэропорта Владикавказ, регистрация на рейс прошла успешно и была завершена. В компании «Икар» (авиаперевозчик, осуществляющий перелет «Владикавказ-Пермь») от комментариев воздержались. При этом было сказано, что специалисты не располагают причинами задержки рейсов. Корреспондент URA.RU направил письменные запросы в пресс-службы международных аэропортов. На момент публикации ответ не был получен. URA.RU писало ранее, что пассажиров самолета авиакомпании S7 рейса «Пермь-Москва» после приземления в аэропорту Домодедово полтора часа продержали на взлетной полосе. Вероятной причиной этого стала занесенная снегом взлетная полоса.