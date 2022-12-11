11 декабря 2022

Британию обвинили в «постыдных» сделках с Украиной

Посольство РФ отвергло слова главы МИД Британии о военных поставках Ирана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт 7. Нижневартовск, сша, америка, канада, британия, флаги
Посольство РФ заявило о недопустимости политики двойных стандартов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Посольстве России обвинили Великобританию в сотрудничестве с киевским режимом. По мнению дипломатов, западные политики совершают «постыдную сделку» с Украиной, оказывая ей постоянную поддержку. Об этом заявили в ведомстве.

«Если уж и рассуждать о „постыдных“ сделках, министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли следовало бы вспомнить, в первую очередь, о массированной военно-технической, финансовой и пропагандистской помощи киевскому режиму, которую оказывают Великобритания и ее западные союзники», — заявили в посольстве, слова дипломатов передает ТАСС. Таким образом дипломаты отвергли обвинения Клеверли в «постыдных» военных сделках России с Ираном, напомнив западным политикам об их двойных стандартах.

Ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине. Евросоюз, однако, был намерен расширить санкционный список против Ирана из-за якобы военной помощи России, передает RT.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Посольстве России обвинили Великобританию в сотрудничестве с киевским режимом. По мнению дипломатов, западные политики совершают «постыдную сделку» с Украиной, оказывая ей постоянную поддержку. Об этом заявили в ведомстве. «Если уж и рассуждать о „постыдных“ сделках, министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли следовало бы вспомнить, в первую очередь, о массированной военно-технической, финансовой и пропагандистской помощи киевскому режиму, которую оказывают Великобритания и ее западные союзники», — заявили в посольстве, слова дипломатов передает ТАСС. Таким образом дипломаты отвергли обвинения Клеверли в «постыдных» военных сделках России с Ираном, напомнив западным политикам об их двойных стандартах. Ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине. Евросоюз, однако, был намерен расширить санкционный список против Ирана из-за якобы военной помощи России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...