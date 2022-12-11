Британию обвинили в «постыдных» сделках с Украиной

Посольство РФ отвергло слова главы МИД Британии о военных поставках Ирана

12 декабря 2022 в 04:03 Размер текста - 17 +

Посольство РФ заявило о недопустимости политики двойных стандартов Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Посольстве России обвинили Великобританию в сотрудничестве с киевским режимом. По мнению дипломатов, западные политики совершают «постыдную сделку» с Украиной, оказывая ей постоянную поддержку. Об этом заявили в ведомстве. «Если уж и рассуждать о „постыдных“ сделках, министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли следовало бы вспомнить, в первую очередь, о массированной военно-технической, финансовой и пропагандистской помощи киевскому режиму, которую оказывают Великобритания и ее западные союзники», — заявили в посольстве, слова дипломатов передает ТАСС. Таким образом дипломаты отвергли обвинения Клеверли в «постыдных» военных сделках России с Ираном, напомнив западным политикам об их двойных стандартах. Ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине. Евросоюз, однако, был намерен расширить санкционный список против Ирана из-за якобы военной помощи России, передает RT.

В Посольстве России обвинили Великобританию в сотрудничестве с киевским режимом. По мнению дипломатов, западные политики совершают «постыдную сделку» с Украиной, оказывая ей постоянную поддержку. Об этом заявили в ведомстве. «Если уж и рассуждать о „постыдных“ сделках, министру иностранных дел Великобритании Джеймсу Клеверли следовало бы вспомнить, в первую очередь, о массированной военно-технической, финансовой и пропагандистской помощи киевскому режиму, которую оказывают Великобритания и ее западные союзники», — заявили в посольстве, слова дипломатов передает ТАСС. Таким образом дипломаты отвергли обвинения Клеверли в «постыдных» военных сделках России с Ираном, напомнив западным политикам об их двойных стандартах. Ранее в Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине. Евросоюз, однако, был намерен расширить санкционный список против Ирана из-за якобы военной помощи России, передает RT.