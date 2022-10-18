В Кремле опровергли использование иранских дронов на Украине

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.
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В Кремле заявили, что не располагают информацией об использовании иранских дронов Shahed в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, мы не располагаем информацией [об использовании иранских дронов]. Используется российская техника», — приводит слова официального представителя Кремля корреспондент URA.RU. Ранее власти Винницкой области сообщили, что по регионам был нанесен удар дронами-камикадзе «Герань-2», которые они также опознают как иранские беспилотники Shahed-136. Еще в августе Белый дом заверял, что Иран уже поставил партию БПЛА России. США угрожали ввести новые санкции против Ирана за поставки дронов-камикадзе. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Евросоюз проведет расследование на предмет поставок Ираном беспилотников в Россию. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ее основная цель — денацификация и демилитаризация страны, а также защита жителей Донбасса от геноцида Киева.