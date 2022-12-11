Тюменцы бунтуют против использования реагентов от гололеда

12 декабря 2022 в 06:09 Размер текста - 17 +

Жители города считают, что использование реагентов только ухудшает ситуацию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Использование реагентов от льда и снега разозлило тюменцев. Они обратили внимание на грязь и «кашу» от соли на улицах города, о чем высказали свое мнение в соцсетях. В одной из групп соцсети «ВКонтакте» решили спросить у жителей города, довольны ли они уборкой города после снегопада. Пользователи ответили, что недовольны, и объяснили свои претензии. «Будем довольны когда просто отчистят! Потому что тормоза по снегу реагируют лучше, чем когда эту *** (соль, — прим URA.RU) сыпят! Это смертоносная каша и все в *** (реагентах, — прим URA.RU), и машина, и салон, и улицы. А ботинкам вообще конец. Да она еще и не отмывается! Придумайте что-нибудь другое, ведь в девяностые и прошлые без нее обходились!» — написал юзер Дима Вирясов под постом группы «ЧП Тюмень ЧС». Большинство комментаторов также поддержало мнение, что реагенты пагубно влияют на состояние улиц в Тюмени, а также портят обувь и автомобили. «Надоела уже ваша соль! Обувь новую купила, уже можно выкидывать. Машина тоже портится от соли, грязи больше от соли!» — пишет пользователь Юлечка. «Я, как всегда, доволен обилием посыпанной соли, прямо на неубранный снег. И вообще обилием соли. И лужами в минус 15, просто *** (ужас, — прим URA.RU) как доволен», — с сарказмом отметил юзер Константин Владимирович. Часть тюменцев при этом заявили, что их устраивает качество уборки. «Днем ездил — нормально. Да, снежок, просто надо чуть внимательней и все. А так как и летом», — написал Ваня Зенюткин. Ранее URA.RU сообщало, что мэр города Руслан Кухарук поставил безопасность людей и автомобилистов выше грязи на улицах. По его словам, устранение гололеда — приоритетная задача, а чистота и комфорт — это уже вопрос работы подрядных организаций. Мэр Тобольска при этом решил пойти по другому пути. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Использование реагентов от льда и снега разозлило тюменцев. Они обратили внимание на грязь и «кашу» от соли на улицах города, о чем высказали свое мнение в соцсетях. В одной из групп соцсети «ВКонтакте» решили спросить у жителей города, довольны ли они уборкой города после снегопада. Пользователи ответили, что недовольны, и объяснили свои претензии. «Будем довольны когда просто отчистят! Потому что тормоза по снегу реагируют лучше, чем когда эту *** (соль, — прим URA.RU) сыпят! Это смертоносная каша и все в *** (реагентах, — прим URA.RU), и машина, и салон, и улицы. А ботинкам вообще конец. Да она еще и не отмывается! Придумайте что-нибудь другое, ведь в девяностые и прошлые без нее обходились!» — написал юзер Дима Вирясов под постом группы «ЧП Тюмень ЧС». Большинство комментаторов также поддержало мнение, что реагенты пагубно влияют на состояние улиц в Тюмени, а также портят обувь и автомобили. «Надоела уже ваша соль! Обувь новую купила, уже можно выкидывать. Машина тоже портится от соли, грязи больше от соли!» — пишет пользователь Юлечка. «Я, как всегда, доволен обилием посыпанной соли, прямо на неубранный снег. И вообще обилием соли. И лужами в минус 15, просто *** (ужас, — прим URA.RU) как доволен», — с сарказмом отметил юзер Константин Владимирович. Часть тюменцев при этом заявили, что их устраивает качество уборки. «Днем ездил — нормально. Да, снежок, просто надо чуть внимательней и все. А так как и летом», — написал Ваня Зенюткин. Ранее URA.RU сообщало, что мэр города Руслан Кухарук поставил безопасность людей и автомобилистов выше грязи на улицах. По его словам, устранение гололеда — приоритетная задача, а чистота и комфорт — это уже вопрос работы подрядных организаций. Мэр Тобольска при этом решил пойти по другому пути.