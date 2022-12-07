Мэры Тюмени и Тобольска найдут решение главному дорожному вопросу зимы

Вопрос судьбы обледенелых улиц решается каждую зиму Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэры Тюмени и Тобольска решили каждый по-своему справляться с гололедом на улицах городов. Об этом градоначальники сообщили при общении с горожанами. Речь идет об использовании реагентов на городских улицах.

«Организации обязаны устранять гололед. Это вопрос безопасности. Грязь, однозначно, будет на дорогах, но в первую очередь [стоит] вопрос безопасности людей и автомобилистов. Вопрос чистоты и комфорта — это уже вопрос работы наших подрядных организаций. Сейчас они тестируют более щадящие формы борьбы с гололедом», — ответил глава Тюмени Руслан Кухарук на вопрос журналистов о соли на дорогах во время прямой линии, прошедшей 7 декабря.

Его коллега, мэр Тобольска Максим Афанасьев, в соцсетях рассказал о принятых мерах борьбы с гололедом в своем городе. «Внимательно читаю все, что пишут в соцсетях. Абсолютно правомерное и справедливое замечание по поводу гололеда на тротуарах. Принципиально подрядчику было поставлено условие — никакой соли на тротуарах, только механическая уборка и посыпка отсевом», — сообщил градоначальник на своей странице «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к специалисту. По словам Рудика Манукяна, эксперта по строительству и содержанию дорог, для обработки заледенелых участков должны использоваться несколько способов. Для проезжих частей — реагенты, для тротуаров — механическая уборка и посыпка отсевом. «Кроме того, машины, рассыпающие противогололедные материалы, должны быть оснащены специальным дозатором солей, который регулирует количество выбросов реагентов. Что касается использования реагентов, то оно не нанесет урон дорожному полотну, а вот экологии — вполне возможно, но здесь я не специалист», — заключил эксперт.

Агентство направило запросы в администрации Тюмени и Тобольска. Ответы на них ожидаются.

Вопрос обработки зимних дорог считается одним из самых сложных в регионе. Горожане делятся на два лагеря — одни выступают за использование химикатов и реагентов, другие — против. Жители жалуются на лужи, грязь и испорченную обувь, опасаются и за животных, которые вынуждены ходить по засыпанным химикатами улицам. Другие же утверждают, что такой способ позволяет быстрее справиться с гололедом.