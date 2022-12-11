11 декабря 2022
10 декабря 2022

РЖД предлагает жителям ХМАО билеты в новогоднюю ночь со скидкой

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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, пенсионерка, вокзал, поезд, зима, багаж, путешествие, пассажир, ржд, турист, жд, чемодан, пассажиры, багаж, туризм, железная дорога
В новогоднюю ночь из ХМАО можно будет уехать поездом по билету со скидкой Фото:

Жители ХМАО смогут купить билеты «Российские железные дороги» на 31 декабря со скидкой 40%. Отправиться поездом можно будет из Сургута и Нижневартовска. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«При покупке билетов действует скидка 40% в вагоны купе. На все категории мест», — сказано в сообщении.

Новогодняя скидка распространяется на рейс Сургута — Екатеринбург, а также Нижневартовск — Новокузнецк. Из Барнаула и Пензы также можно будет выехать в Нижневартовск по билету со скидкой.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году был запущен новый скорый поезд между Екатеринбургом и Сургутом. Маршрут прошел через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.

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Жители ХМАО смогут купить билеты «Российские железные дороги» на 31 декабря со скидкой 40%. Отправиться поездом можно будет из Сургута и Нижневартовска. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «При покупке билетов действует скидка 40% в вагоны купе. На все категории мест», — сказано в сообщении. Новогодняя скидка распространяется на рейс Сургута — Екатеринбург, а также Нижневартовск — Новокузнецк. Из Барнаула и Пензы также можно будет выехать в Нижневартовск по билету со скидкой. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году был запущен новый скорый поезд между Екатеринбургом и Сургутом. Маршрут прошел через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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