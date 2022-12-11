РЖД предлагает жителям ХМАО билеты в новогоднюю ночь со скидкой

12 декабря 2022 в 09:50 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь из ХМАО можно будет уехать поездом по билету со скидкой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жители ХМАО смогут купить билеты «Российские железные дороги» на 31 декабря со скидкой 40%. Отправиться поездом можно будет из Сургута и Нижневартовска. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «При покупке билетов действует скидка 40% в вагоны купе. На все категории мест», — сказано в сообщении. Новогодняя скидка распространяется на рейс Сургута — Екатеринбург, а также Нижневартовск — Новокузнецк. Из Барнаула и Пензы также можно будет выехать в Нижневартовск по билету со скидкой. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году был запущен новый скорый поезд между Екатеринбургом и Сургутом. Маршрут прошел через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.

Жители ХМАО смогут купить билеты «Российские железные дороги» на 31 декабря со скидкой 40%. Отправиться поездом можно будет из Сургута и Нижневартовска. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «При покупке билетов действует скидка 40% в вагоны купе. На все категории мест», — сказано в сообщении. Новогодняя скидка распространяется на рейс Сургута — Екатеринбург, а также Нижневартовск — Новокузнецк. Из Барнаула и Пензы также можно будет выехать в Нижневартовск по билету со скидкой. Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году был запущен новый скорый поезд между Екатеринбургом и Сургутом. Маршрут прошел через станции Богданович, Камышлов, Тюмень, Тобольск, Пыть-Ях.