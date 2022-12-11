11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Челябинске заболевший ОРВИ третьеклассник умер в такси по дороге в больницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, вера, свеча памяти, скорбь, свеча скорби, память, свеча в ладони
Мальчик скончался, не доехав до челябинской ГКБ №8 Фото:

Челябинский школьник заболел ОРВИ и умер по дороге в больницу. Об этом сообщили URA.RU источники в медицинских кругах 12 декабря.

«Двенадцатилетний ученик третьего класса получил больничный 9 декабря, с диагнозом ОРВИ. Спустя день, вечером 11 декабря, ему стало гораздо хуже. Не дождавшись скорой, мать вызвала такси и повезла его к горбольницу №8. В машине мальчик умер», — рассказал инсайдер.

По его словам, сначала женщина сообщила о произошедшем медикам. Те, в свою очередь, вызвали на место трагедии полицию.

С причиной смерти должна разобраться экспертиза. В минздраве Челябинской области обещали URA.RU прокомментировать ситуацию позже.

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Челябинский школьник заболел ОРВИ и умер по дороге в больницу. Об этом сообщили URA.RU источники в медицинских кругах 12 декабря. «Двенадцатилетний ученик третьего класса получил больничный 9 декабря, с диагнозом ОРВИ. Спустя день, вечером 11 декабря, ему стало гораздо хуже. Не дождавшись скорой, мать вызвала такси и повезла его к горбольницу №8. В машине мальчик умер», — рассказал инсайдер. По его словам, сначала женщина сообщила о произошедшем медикам. Те, в свою очередь, вызвали на место трагедии полицию. С причиной смерти должна разобраться экспертиза. В минздраве Челябинской области обещали URA.RU прокомментировать ситуацию позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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