В Челябинске заболевший ОРВИ третьеклассник умер в такси по дороге в больницу

Мальчик скончался, не доехав до челябинской ГКБ №8 Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский школьник заболел ОРВИ и умер по дороге в больницу. Об этом сообщили URA.RU источники в медицинских кругах 12 декабря.

«Двенадцатилетний ученик третьего класса получил больничный 9 декабря, с диагнозом ОРВИ. Спустя день, вечером 11 декабря, ему стало гораздо хуже. Не дождавшись скорой, мать вызвала такси и повезла его к горбольницу №8. В машине мальчик умер», — рассказал инсайдер.

По его словам, сначала женщина сообщила о произошедшем медикам. Те, в свою очередь, вызвали на место трагедии полицию.

С причиной смерти должна разобраться экспертиза. В минздраве Челябинской области обещали URA.RU прокомментировать ситуацию позже.