Комбат «Ангел» будет ждать груз в секретном месте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из Челябинска 12 декабря защитникам Донбасса отправили бронированный автомобиль и пять «Газелей». Сбор оборудования и продуктов проводился челябинским отделением «Союз ветеранов спецназа ГРУ». Гуманитарный конвой отправился в зону СВО от стен нового кафедрального собора, а встречать груз будет легендарный командир батальона «Апостол» с позывным «Ангел» Юрий Гагарин, передает корреспондент URA.RU.

«Выдвигаемся к нашему брату — к Ангелу, он же Юрий Гагарин. Колону нашу он будет встречать 14 декабря. Где встречаемся — это секрет. Наш груз для фронта, для мирных жителей и детей. Победа будет за нами», — заявил замначальника штаба «Союза ветеранов спецназа ГРУ» Олег Мигаль.

Представляющий союз бывших бойцов спецназа ГРУ Иван Заика отметил, что гуманитарный груз в Донбасс собрали благодаря всем неравнодушным жителям Челябинской и Свердловской областей. В машины загружено все, что будет сохранять жизни нашим бойцам на передовой.

Конвой колонны за рулем бронированной «Нивы» возглавил Мигаль. Перед отправкой важного груза участников экспедиции благословил отец Игорь (Шестаков). Он окропил груз и людей святой водой.

Олег Мигаль (слева) и Иван Заика (справа) обещают доставить груз в Донбасс 14 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Отец Игорь окропил гуманитарный конвой святой водой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU