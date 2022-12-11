11 декабря 2022
10 декабря 2022

Работник дочки «Роснефти» лишился больше 2 млн рублей из-за взяток

© Служба новостей «URA.RU»
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Зал суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
Суд оштрафовал работника «РН-Бурение» на сумму взятки Фото:

С энергетика Ханты-Мансийского филиала «РН-Бурение», входит в состав «Роснефть», взыскали 2,3 млн рублей в доход государства. Он получал деньги от подрядчика за покровительство выполняемых контрактов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Ханты-Мансийский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства суммы коммерческого подкупа. Приговором установлено, что главный энергетик Ханты-Мансийского филиала ООО „РН-Бурение“ с 2017 г. по 2019 г. незаконно получил от руководителя юридического лица денежные средства за совершение экономически выгодных для последнего действий в сумме 2,3 млн рублей», — сказано в сообщении.

Районный суд взыскал с энергетика 2,3 млн рублей, полученные от сделки, в доход государства. «Ответчик судебное решение исполнил, указанная сумма в полном объеме поступила в доход государства», — заключили в прокуратуре.

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С энергетика Ханты-Мансийского филиала «РН-Бурение», входит в состав «Роснефть», взыскали 2,3 млн рублей в доход государства. Он получал деньги от подрядчика за покровительство выполняемых контрактов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Ханты-Мансийский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход государства суммы коммерческого подкупа. Приговором установлено, что главный энергетик Ханты-Мансийского филиала ООО „РН-Бурение“ с 2017 г. по 2019 г. незаконно получил от руководителя юридического лица денежные средства за совершение экономически выгодных для последнего действий в сумме 2,3 млн рублей», — сказано в сообщении. Районный суд взыскал с энергетика 2,3 млн рублей, полученные от сделки, в доход государства. «Ответчик судебное решение исполнил, указанная сумма в полном объеме поступила в доход государства», — заключили в прокуратуре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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