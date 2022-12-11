В школах Тюменской области идет экстренная эвакуация учеников

В школах Ишима и Тобольска идет экстренная эвакуация учеников

12 декабря 2022 в 11:55 Размер текста - 17 +

Детей эвакуируют в Тобольске и Ишиме Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Учеников и учителей школ Ишима (Тюменская область) экстренно эвакуировали после анонимных сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. По данным источников агентства, эвакуация школьников проходит также в Тобольске. «Сегодня на электронные адреса образовательных учреждений Ишима от неизвестного лица поступило сообщение о минировании школ. В настоящее время 12 общеобразовательных учреждений города (все школы и православная гимназия) эвакуированы, в общей сложности это 6000 учащихся и 608 человек персонала. В данный момент работает оперативная следственная бригада, задействовано 2 служебные собаки. После проведения обследования и при отсутствии опасности учебная деятельность будет возобновлена», — сообщили агентству в администрации Ишима. По данным источников агентства, эвакуация также проходит в школах Тобольска. «У нас сегодня в Тобольске все школы эвакуируют. Позвонили, попросили срочно забрать детей», — сообщил URA.RU один из местных жителей. В пресс-службе администрации Тобольска от комментариев воздержались. В региональном управлении Росгвардии на звонок редакции не ответили. В УМВД по Тюменской области взяли время на подготовку ответа.

Учеников и учителей школ Ишима (Тюменская область) экстренно эвакуировали после анонимных сообщений о минировании. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. По данным источников агентства, эвакуация школьников проходит также в Тобольске. «Сегодня на электронные адреса образовательных учреждений Ишима от неизвестного лица поступило сообщение о минировании школ. В настоящее время 12 общеобразовательных учреждений города (все школы и православная гимназия) эвакуированы, в общей сложности это 6000 учащихся и 608 человек персонала. В данный момент работает оперативная следственная бригада, задействовано 2 служебные собаки. После проведения обследования и при отсутствии опасности учебная деятельность будет возобновлена», — сообщили агентству в администрации Ишима. По данным источников агентства, эвакуация также проходит в школах Тобольска. «У нас сегодня в Тобольске все школы эвакуируют. Позвонили, попросили срочно забрать детей», — сообщил URA.RU один из местных жителей. В пресс-службе администрации Тобольска от комментариев воздержались. В региональном управлении Росгвардии на звонок редакции не ответили. В УМВД по Тюменской области взяли время на подготовку ответа.