В челябинской больнице мать проломила череп годовалому сыну из-за громкого плача

После побоев ребенка поместили в реанимацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинской области во время лечения ОРВИ в одной из больниц области мать проломила годовалому сыну череп из-за громкого плача. Об этом URA.RU сообщил 12 декабря источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в палате детского отделения. Из-за температуры ребенок капризничал и громко плакал. Раздраженная мать нанесла ему несколько ударов по голове», — поделился инсайдер.

В ходе утреннего осмотра медики заметили на теле малыша побои и установили у него перелом основания свода черепа. Годовалый ребенок помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Известно, что мать малыша состоит на учете в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мать уже поднимала летом руку на своего сына и за это ее привлекали к административной ответственности. Тогда это объяснили тем, что женщина страдает легким слабоумием и имеет эмоциональные нарушения.

За нанесение побоев малолетнему женщине предъявлено обвинение по ст. 116.1 ч.1 УК РФ. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону пообещали прокомментировать ситуацию позже.