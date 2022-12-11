11 декабря 2022

В челябинской больнице мать проломила череп годовалому сыну из-за громкого плача

© Служба новостей «URA.RU»
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После побоев ребенка поместили в реанимацию Фото:

В Челябинской области во время лечения ОРВИ в одной из больниц области мать проломила годовалому сыну череп из-за громкого плача. Об этом URA.RU сообщил 12 декабря источник в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в палате детского отделения. Из-за температуры ребенок капризничал и громко плакал. Раздраженная мать нанесла ему несколько ударов по голове», — поделился инсайдер.

В ходе утреннего осмотра медики заметили на теле малыша побои и установили у него перелом основания свода черепа. Годовалый ребенок помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии.

Известно, что мать малыша состоит на учете в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мать уже поднимала летом руку на своего сына и за это ее привлекали к административной ответственности. Тогда это объяснили тем, что женщина страдает легким слабоумием и имеет эмоциональные нарушения.

За нанесение побоев малолетнему женщине предъявлено обвинение по ст. 116.1 ч.1 УК РФ. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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В Челябинской области во время лечения ОРВИ в одной из больниц области мать проломила годовалому сыну череп из-за громкого плача. Об этом URA.RU сообщил 12 декабря источник в правоохранительных органах. «Инцидент произошел в палате детского отделения. Из-за температуры ребенок капризничал и громко плакал. Раздраженная мать нанесла ему несколько ударов по голове», — поделился инсайдер. В ходе утреннего осмотра медики заметили на теле малыша побои и установили у него перелом основания свода черепа. Годовалый ребенок помещен в реанимационное отделение в тяжелом состоянии. Известно, что мать малыша состоит на учете в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Мать уже поднимала летом руку на своего сына и за это ее привлекали к административной ответственности. Тогда это объяснили тем, что женщина страдает легким слабоумием и имеет эмоциональные нарушения. За нанесение побоев малолетнему женщине предъявлено обвинение по ст. 116.1 ч.1 УК РФ. В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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