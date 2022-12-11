В Надыме пожаловались, что стоматологи городской больницы разом ушли в отпуска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) не могут попасть на прием к детскому стоматологу в городскую больницу. Как они сообщают в соцсетях, в поликлинике принимают два врача, которые в данный момент находятся в отпуске.

«Как записаться к детскому стоматологу? Достаточно давно не можем, уже год или более. Неужели сразу два стоматолога в отпуске?» — написала жительница. «Такая же ерунда, не могу записаться уже месяц», — добавила Олеся Никнютина.

«Мария Сергеевна на данный момент действительно находится в отпуске. На ближайшее время у Альбины Фанилевны все занято, а с 23 она тоже в отпуске», — написала под постом представитель больницы Наталья Касацкая.

Другой пользователь отметил, что владельцам андроидов записаться через телефон к врачам проще. «С такой же проблемой столкнулись, поехав в регистратуру и показав, что нет других врачей в списке, мне сказали: „у вас же айфон?!“. Оказывается через айфон нельзя записаться. Через любой другой телефон — запись и вправду есть ко всем специалистам», — добавил Эмиль Гараев.

С горожанами также поделились советами о том, как записаться через приложение. «Как оказалось, данных специалистов нужно искать не через кнопку врачи, а через медицинские организации. Далее необходимо выбрать Надымскую ГСП и найти необходимого стоматолога. На мой вопрос о том: „зачем так все усложнять?“ — я так и не получила ответа. Надеюсь мой ответ хоть как-то поможет», — добавила Маша Салеева.

Ранее URA.RU сообщало, что в больнице Надыма отрицают наличие очередей из-за всплеска ОРВИ. Жалоба на очереди появилась в соцсетях.

При попытке записаться к стоматологу через приложение выскакивает данное сообщение Скрин из группы во «ВКонтакте» «Злой и добрый надымчанин»