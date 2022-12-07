В больнице ЯНАО отрицают отсутствие свободных мест из-за вспышки ОРВИ

В городской больнице Надыма (ЯНАО) отрицают переполненность стационара и отсутствие свободных мест для пациентов из-за сезонного всплеска ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
«Для оказания специализированной помощи функционирует инфекционное отделение на 42 койки, отказов в госпитализации при наличии медицинских показаний не зарегистрировано. На сегодняшний день ситуация по ОРВИ и гриппу носит сезонный характер, не превышающий эпидемиологический порог», — говорится в сообщении.
Информация о массовом заболеваний ОРВИ и переполненности надымской больницы появилась в одном из местных пабликов Вконтакте. Так же анонимный пользователь выдвинул предположение о новой волне Covid-19, которая распространяется по городам региона.
Ранее URA.RU сообщало о действенных методах профилактики заболеваний ОРВИ. Для этого необходимо соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни.
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