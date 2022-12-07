В больнице ЯНАО отрицают отсутствие свободных мест из-за вспышки ОРВИ

08 декабря 2022 в 18:07 Размер текста - 17 +

Ситуация по ОРВИ носит сезонный характер и превышающает эпидемиологический порог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городской больнице Надыма (ЯНАО) отрицают переполненность стационара и отсутствие свободных мест для пациентов из-за сезонного всплеска ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. «Для оказания специализированной помощи функционирует инфекционное отделение на 42 койки, отказов в госпитализации при наличии медицинских показаний не зарегистрировано. На сегодняшний день ситуация по ОРВИ и гриппу носит сезонный характер, не превышающий эпидемиологический порог», — говорится в сообщении. Информация о массовом заболеваний ОРВИ и переполненности надымской больницы появилась в одном из местных пабликов Вконтакте. Так же анонимный пользователь выдвинул предположение о новой волне Covid-19, которая распространяется по городам региона. Ранее URA.RU сообщало о действенных методах профилактики заболеваний ОРВИ. Для этого необходимо соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни.

В городской больнице Надыма (ЯНАО) отрицают переполненность стационара и отсутствие свободных мест для пациентов из-за сезонного всплеска ОРВИ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе медицинского учреждения. «Для оказания специализированной помощи функционирует инфекционное отделение на 42 койки, отказов в госпитализации при наличии медицинских показаний не зарегистрировано. На сегодняшний день ситуация по ОРВИ и гриппу носит сезонный характер, не превышающий эпидемиологический порог», — говорится в сообщении. Информация о массовом заболеваний ОРВИ и переполненности надымской больницы появилась в одном из местных пабликов Вконтакте. Так же анонимный пользователь выдвинул предположение о новой волне Covid-19, которая распространяется по городам региона. Ранее URA.RU сообщало о действенных методах профилактики заболеваний ОРВИ. Для этого необходимо соблюдать правила личной гигиены и вести здоровый образ жизни.