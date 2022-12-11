В Курганской области выявлено несколько десятков случаев скарлатины

12 декабря 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

За 10 месяцев 2022 года зарегистрировали 64 случая скарлатины в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области зарегистрировано 64 случая скарлатины. Это острое инфекционное заболевание опасно возможными осложнениями. При выявлении заболевшего в школе или детсаду на класс или группу накладывается карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Курганской области за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 64 случая скарлатины (показатель 7,82 на 100 тыс. населения), что гораздо ниже уровня среднемноголетних значений. Например, в 2016 году в регионе за этот же период времени было зарегистрировано 207 случаев (показатель 23,80 на 100 тыс. населения), в 2015 году — 396 случаев (показатель 45,15 на 100 тыс. населения)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. По данным ведомства, больные скарлатиной опасны в течение всего периода болезни, и даже некоторое время после выздоровления. Чаще болеют дети раннего и дошкольного возраста. Заражение происходит воздушно-капельным путем или через предметы (игрушки, посуды, белье). На класс или группу, где выявлен больной, накладывается карантин на 7 дней с обязательным осмотром. Заболевшему скарлатиной школу можно посещать не раньше, чем через 22 дня от начала заболевания. В местах возможной инфекции проводится дезинфекция. Чтобы уменьшить риск возникновения скарлатины специалисты рекомендуют закаливание организма, рациональное питание, соблюдение правил гигиены и своевременное лечение заболеваний зубов и десен. При скарлатине возникает лихорадка, интоксикация, ангина и сыпь. Но она больше опасна осложнениями. Развитие осложнений, как правило, связано с повторным заражением стрептококком. Этот микроб может поражать сердце, почки и другие органы и системы, вызывая гломерулонефрит, лимфаденит, отит, сепсис, синовит, нефрит, пневмонию и другие заболевания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области зарегистрировано 64 случая скарлатины. Это острое инфекционное заболевание опасно возможными осложнениями. При выявлении заболевшего в школе или детсаду на класс или группу накладывается карантин, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. «В Курганской области за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 64 случая скарлатины (показатель 7,82 на 100 тыс. населения), что гораздо ниже уровня среднемноголетних значений. Например, в 2016 году в регионе за этот же период времени было зарегистрировано 207 случаев (показатель 23,80 на 100 тыс. населения), в 2015 году — 396 случаев (показатель 45,15 на 100 тыс. населения)», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. По данным ведомства, больные скарлатиной опасны в течение всего периода болезни, и даже некоторое время после выздоровления. Чаще болеют дети раннего и дошкольного возраста. Заражение происходит воздушно-капельным путем или через предметы (игрушки, посуды, белье). На класс или группу, где выявлен больной, накладывается карантин на 7 дней с обязательным осмотром. Заболевшему скарлатиной школу можно посещать не раньше, чем через 22 дня от начала заболевания. В местах возможной инфекции проводится дезинфекция. Чтобы уменьшить риск возникновения скарлатины специалисты рекомендуют закаливание организма, рациональное питание, соблюдение правил гигиены и своевременное лечение заболеваний зубов и десен. При скарлатине возникает лихорадка, интоксикация, ангина и сыпь. Но она больше опасна осложнениями. Развитие осложнений, как правило, связано с повторным заражением стрептококком. Этот микроб может поражать сердце, почки и другие органы и системы, вызывая гломерулонефрит, лимфаденит, отит, сепсис, синовит, нефрит, пневмонию и другие заболевания.