11 декабря 2022
10 декабря 2022

Курганцу грозит до 12 лет колонии за угрозу сотруднику СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Находящийся в СИЗО отказался выполнять законные требования инспектора Фото:

Жителя Кургана будут судить за то, что он угрожал сотруднику следственного изолятора. Обвиняемому грозит за совершенное преступление до 12 лет лишения свободы. Данная информация была размещена 12 декабря на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет», — указано в сообщении.

28-летнего местного жителя обвиняют в том, что он в августе, находясь в СИЗО, отказался выполнять законные требования инспектора и высказал в адрес сотрудника угрозу применения насилия. Сейчас мужчина находится в СИЗО №1 УФСИН России по Курганской области.

Будьте в курсе всех главных новостей Курганской области - читайте канал Курганистан

Жителя Кургана будут судить за то, что он угрожал сотруднику следственного изолятора. Обвиняемому грозит за совершенное преступление до 12 лет лишения свободы. Данная информация была размещена 12 декабря на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «Следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет», — указано в сообщении. 28-летнего местного жителя обвиняют в том, что он в августе, находясь в СИЗО, отказался выполнять законные требования инспектора и высказал в адрес сотрудника угрозу применения насилия. Сейчас мужчина находится в СИЗО №1 УФСИН России по Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...