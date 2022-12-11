Курганцу грозит до 12 лет колонии за угрозу сотруднику СИЗО

Находящийся в СИЗО отказался выполнять законные требования инспектора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителя Кургана будут судить за то, что он угрожал сотруднику следственного изолятора. Обвиняемому грозит за совершенное преступление до 12 лет лишения свободы. Данная информация была размещена 12 декабря на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«Следствие по уголовному делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В скором времени дело по существу рассмотрит суд. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет», — указано в сообщении.

28-летнего местного жителя обвиняют в том, что он в августе, находясь в СИЗО, отказался выполнять законные требования инспектора и высказал в адрес сотрудника угрозу применения насилия. Сейчас мужчина находится в СИЗО №1 УФСИН России по Курганской области.