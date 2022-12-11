В правительстве ХМАО отказываются от работы на Microsoft Office

Microsoft office полностью заменят на отечественные продукты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Все органы власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры перейдут на отечественные офисные программные продукты к февралю 2023 года. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

«Если говорить про офисное программное обеспечение, то года три еще назад отечественные офисы не совсем соответствовали нашим запросам по функционалу и скорости работы, а сейчас они достигли рабочего уровня. В этом году мы закупили лицензии на отечественный офис на все органы власти и на все муниципальные образования. Сейчас всех будем переводить на лицензионный отечественный офис. Принудительно удалим старый офис (Microsoft Office) и поставим новый, отечественный. Программа называется „Р7-офис“. В ней аналоги Word, Exel, Powerpoint. Они достаточно хорошо работают. Органы власти Югры перейдут на новый офисный пакет к февралю 2023 года. В январе перевод начнем, а к февралю закончим», — сказал Ципорин.

Со слов директора департамента информационных технологий ХМАО, сейчас ряд югорских органов власти работают на российских операционных системах. Среди них Astra Linux, BaseALT. Эти операционки вполне совместимы с офисными программными продуктами.



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Евросоюз, США и другие страны активно вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. 5 декабря ЕС ввел потолок цен на нефть.