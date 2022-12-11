Бизнес тюменских кондитеров оказался под угрозой

Кондитеры вынуждены поднимать стоимость тортов из-за удорожания продуктов Фото: Размик Закарян © URA.RU

Самозанятые тюменские кондитеры вынуждены поднимать цены на свои услуги в связи с ростом стоимости сырья для изготовления десертов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали сразу несколько кондитеров. По их словам, ингредиенты иностранного производства для тортов не только выросли в цене, но и в принципе являются сейчас дефицитными.

«Цены поднялись ощутимо. Основные продукты для торта — это сыр, сливки, масло, шоколад. Например, сыр Cremette в прошлом году стоил 690 рублей, сейчас — 995 рублей за упаковку 2 кг. Сливки 33% были 200 рублей за литр, сейчас они стоят 350 рублей. Про шоколад вообще молчу. Он весь импортный, соответственно, и цена выросла», — рассказывает кондитер Екатерина.

Тюменка добавляет, что, помимо продуктов импортного производства, поднялись в цене и местные товары: яйца, мука и сахар. Кроме того, добавляет Екатерина, увеличилась стоимость мастики — пластичного материала, которым покрывают готовый торт. «Я работаю чаще мастикой. Ее подорожание сказалось на стоимости тортов. Еще в прошлом году в феврале цена за 600 граммов мастики была 175 рублей, сейчас — 250 рублей», — поясняет тюменка.

Другой кондитер, Екатерина Борисова, сообщает, что также вынуждена была поднять цены на десерты: «Если раньше сделать торт у меня выходило около двух тысяч рублей, то сейчас — больше двух с половиной. Бельгийский шоколад „Каллебаут“ и вовсе в дефиците. Еще можно найти белый, а вот молочный — только остатки и по высокой стоимости», — сообщает тюменка.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что тюменские визажисты жалуются на дефицит импортной косметики. По их словам, в местных магазинах уже не найти продукцию американских брендов, а на сайтах и маркетплейсах товары этих фирм либо отсутствуют, либо уже частично раскуплены.