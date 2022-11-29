Тюменские визажисты остались без американской косметики

30 ноября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Бренд NYX вывез остатки из сетевых магазинов косметики Фото: Размик Закарян © URA.RU Визажисты из Тюмени больше не могут работать на косметике популярного и недорогого американского бренда NYX. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами представители бьюти-индустрии. По их словам, в тюменских магазинах уже не найти продукцию бренда, а на сайтах и маркетплейсах товар уже частично раскуплен. «NYX — достаточно бюджетный бренд в сегменте профессиональной косметики и очень жаль, что его теперь нигде не купить. В магазинах ничего уже нет, закрылся отдельный корнер в „Вояже“. Пробовали смотреть на Wildberries, но там уже остатки и цены гораздо выше, чем были в магазинах. Пока у нас есть в кейсах свои запасы, но их надолго не хватит, а скоро корпоративы еще начнутся. В Казахстане, говорят, все есть и даже дешевле. Уже рассматриваем вариант поездки для закупа туда», — рассказала Тамара, визажист из Тюмени. Корреспондент URA.RU связался с представителями сети магазинов «Рив Гош» в Тюмени, где был представлен бренд NYX. Там сообщили, что компания ушла из России и руководство вывезло всю продукцию из магазинов. «У нас осталась только небольшая партия товара, которая по срокам еще подходит для реализации. Но и то, это единичные позиции: несколько помад и теней в желтых и золотых оттенках», — сообщили представители «Рив Гош».

Визажисты из Тюмени больше не могут работать на косметике популярного и недорогого американского бренда NYX. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сами представители бьюти-индустрии. По их словам, в тюменских магазинах уже не найти продукцию бренда, а на сайтах и маркетплейсах товар уже частично раскуплен. «NYX — достаточно бюджетный бренд в сегменте профессиональной косметики и очень жаль, что его теперь нигде не купить. В магазинах ничего уже нет, закрылся отдельный корнер в „Вояже“. Пробовали смотреть на Wildberries, но там уже остатки и цены гораздо выше, чем были в магазинах. Пока у нас есть в кейсах свои запасы, но их надолго не хватит, а скоро корпоративы еще начнутся. В Казахстане, говорят, все есть и даже дешевле. Уже рассматриваем вариант поездки для закупа туда», — рассказала Тамара, визажист из Тюмени. Корреспондент URA.RU связался с представителями сети магазинов «Рив Гош» в Тюмени, где был представлен бренд NYX. Там сообщили, что компания ушла из России и руководство вывезло всю продукцию из магазинов. «У нас осталась только небольшая партия товара, которая по срокам еще подходит для реализации. Но и то, это единичные позиции: несколько помад и теней в желтых и золотых оттенках», — сообщили представители «Рив Гош».