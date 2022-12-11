В Кургане скончался легендарный работник оборонного завода

Данил Релин работал на оборонном заводе более 60 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане умер заслуженный машиностроитель РСФСР Данил Релин, который более 60 лет проработал на Курганском машиностроительном заводе. Об этом сообщили представители завода

«10 декабря на 92-м году жизни ушел из жизни Данил Захарович Релин. Более 60 лет он проработал на Курганском машиностроительном заводе», — указано в сообщении, размещенном в группе завода в соцсети «ВКонтакте».

Данил Релин родился 14 декабря 1930 года в райцентре Краснополье Могилевской области Белоруссии. Он окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «Технология машиностроения». В 1954 году он стал инженером-конструктором Челябинского тракторного завода, а через три месяца его перевели на КМЗ. Там он прошел путь от руководителя группы специального конструкторского бюро до помощника директора по производству по техническим вопросам. На заводе он работал до 2015 года.

Релин возглавлял работы по разработке артиллерийского тягача АТС-59 и внес огромный вклад в создание всей продукции «Курганмашзавода». Ему присвоены звания: почетный гражданин города Кургана, заслуженный машиностроитель РСФСР и заслуженный машиностроитель «Курганмашзавода». Релин награжден орденом Трудового Красного знамени, медалями «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд». Он, по данным представителей завода, является автором более 100 рационализаторских предложений и многих изобретений. Прощание с Релиным пройдет 14 декабря с 11:00 до 13:00 часов в здании спорткомплекса «Зауралец».

Данилу Релину присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РСФСР» Фото: группе КМЗ в соцсети «ВКонтакте»