Украина просит у Франции новые танки

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг, флаг франции, франция
Денис Шмыгаль попросил французские танки «AMX-56 Leclerc» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Об этом пишет TFI Info.

«Нам потребуются гаубицы и боеприпасы, включая ракеты, которые мы используем каждый день. Мы просим танки, в частности французские AMX-56 Leclerc („Леклерки“)», — пояснил он во время конференции в поддержку Украины во Франции. Шмыгаль также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за финансовую поддержку.

Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон хочет поддерживать Украину, но в то же время он хочет добиться переговоров Москвы и Киева.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Об этом пишет TFI Info. «Нам потребуются гаубицы и боеприпасы, включая ракеты, которые мы используем каждый день. Мы просим танки, в частности французские AMX-56 Leclerc („Леклерки“)», — пояснил он во время конференции в поддержку Украины во Франции. Шмыгаль также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за финансовую поддержку. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон хочет поддерживать Украину, но в то же время он хочет добиться переговоров Москвы и Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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