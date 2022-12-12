Украина просит у Франции новые танки

12 декабря 2022 в 16:00 Размер текста - 17 +

Денис Шмыгаль попросил французские танки «AMX-56 Leclerc» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Об этом пишет TFI Info. «Нам потребуются гаубицы и боеприпасы, включая ракеты, которые мы используем каждый день. Мы просим танки, в частности французские AMX-56 Leclerc („Леклерки“)», — пояснил он во время конференции в поддержку Украины во Франции. Шмыгаль также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за финансовую поддержку. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон хочет поддерживать Украину, но в то же время он хочет добиться переговоров Москвы и Киева.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль попросил у Франции новые танки. Об этом пишет TFI Info. «Нам потребуются гаубицы и боеприпасы, включая ракеты, которые мы используем каждый день. Мы просим танки, в частности французские AMX-56 Leclerc („Леклерки“)», — пояснил он во время конференции в поддержку Украины во Франции. Шмыгаль также поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за финансовую поддержку. Страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала спецоперации России по денацификации и демилитаризации Украины, которая проводится с целью защиты мирного населения Донбасса. Ранее сообщалось, что президент Франции Макрон хочет поддерживать Украину, но в то же время он хочет добиться переговоров Москвы и Киева.