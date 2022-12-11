11 декабря 2022
10 декабря 2022

В Тюмени засекретили данные о резком сокращении импорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, склад, коробки, груз, грузовик, импорт, разгрузка товара, доставка грузов
Данные об объеме импорта в Тюменскую область не подлежат публикации Фото:

Данные об объеме импорте в Тюменскую область не могут быть раскрыты. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее агентство писало о резком сокращении потока импортных товаров в область.

«Информация об импорте и экспорте имеет пометку „для служебного пользования“. И в соответствии с письмом Уральского таможенного управления ФТС России от 11.04.2022 публикации таможенных данных в открытых источниках приостановлены», — рассказали в инфоцентре. На сайте Федеральной таможенной службе указано, что публикация данных остановлена, чтобы «избежать спекуляций».

1 декабря замдиректора регионального департамента инвестполитики Роман Веселин, выступая в Тюменской облдуме, сообщил, что объем импорта в Тюменскую область «после известных событий» сократился в 50 раз. При это объем экспорта из региона за 8 месяцев 2022 года вырос почти вдвое.

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Данные об объеме импорте в Тюменскую область не могут быть раскрыты. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее агентство писало о резком сокращении потока импортных товаров в область. «Информация об импорте и экспорте имеет пометку „для служебного пользования“. И в соответствии с письмом Уральского таможенного управления ФТС России от 11.04.2022 публикации таможенных данных в открытых источниках приостановлены», — рассказали в инфоцентре. На сайте Федеральной таможенной службе указано, что публикация данных остановлена, чтобы «избежать спекуляций». 1 декабря замдиректора регионального департамента инвестполитики Роман Веселин, выступая в Тюменской облдуме, сообщил, что объем импорта в Тюменскую область «после известных событий» сократился в 50 раз. При это объем экспорта из региона за 8 месяцев 2022 года вырос почти вдвое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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