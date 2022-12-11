В Тюмени засекретили данные о резком сокращении импорта

Данные об объеме импорта в Тюменскую область не подлежат публикации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Данные об объеме импорте в Тюменскую область не могут быть раскрыты. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре регионального правительства. Ранее агентство писало о резком сокращении потока импортных товаров в область.

«Информация об импорте и экспорте имеет пометку „для служебного пользования“. И в соответствии с письмом Уральского таможенного управления ФТС России от 11.04.2022 публикации таможенных данных в открытых источниках приостановлены», — рассказали в инфоцентре. На сайте Федеральной таможенной службе указано, что публикация данных остановлена, чтобы «избежать спекуляций».

1 декабря замдиректора регионального департамента инвестполитики Роман Веселин, выступая в Тюменской облдуме, сообщил, что объем импорта в Тюменскую область «после известных событий» сократился в 50 раз. При это объем экспорта из региона за 8 месяцев 2022 года вырос почти вдвое.