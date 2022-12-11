Замгубернатора ЯНАО не может укомплектовать штат подконтрольного ведомства. Инсайд

В департаменте внешних связей ЯНАО не хватает сотрудников

12 декабря 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

Департамент внешних связей нуждается в опытных кадрах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент внешних связей ЯНАО не может укомплектовать штат. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Департамент внешних связей Александра Мажарова (директор департамента — прим. ред.) испытывает кадровый голод: не хватает специалистов и руководителей. Говорят, что люди не особо хотят идти работать в это ведомство», — сообщил агентству инсайдер. В правительстве ЯНАО URA.RU сообщили, что проблем с кадрами в департаменте нет. «Проблем с комплектованием штата в департаменте внешних связей ЯНАО нет. На данный момент есть одна вакансия — «Ведущий консультант отдела развития научной инфраструктуры и партнерств», — ответили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что глава представительства ЯНАО в Тюменской области, которое подчиненно департаменту внешних связей, покинул свой пост. Виталий Аленин лишился должности из-за проблем в работе с мобилизованными ямальцами.

Департамент внешних связей ЯНАО не может укомплектовать штат. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. «Департамент внешних связей Александра Мажарова (директор департамента — прим. ред.) испытывает кадровый голод: не хватает специалистов и руководителей. Говорят, что люди не особо хотят идти работать в это ведомство», — сообщил агентству инсайдер. В правительстве ЯНАО URA.RU сообщили, что проблем с кадрами в департаменте нет. «Проблем с комплектованием штата в департаменте внешних связей ЯНАО нет. На данный момент есть одна вакансия — «Ведущий консультант отдела развития научной инфраструктуры и партнерств», — ответили в правительстве. Ранее URA.RU сообщало, что глава представительства ЯНАО в Тюменской области, которое подчиненно департаменту внешних связей, покинул свой пост. Виталий Аленин лишился должности из-за проблем в работе с мобилизованными ямальцами.