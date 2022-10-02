Губернатор Артюхов уволил чиновника, провалившего работу с мобилизованными в ЯНАО

Артюхов оказался недоволен работой главы представительства ЯНАО в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Руководитель представительства ЯНАО в Тюменской области Виталий Аленин сегодня, 3 октября, лишился своей должности. Причиной отставки стало отсутствие слаженной работы по поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова по поддержке мобилизованных ямальцев, которые сейчас находятся в Тюмени, сообщает инсайдер URA.RU в политических кругах.

«Задача по обеспечению наших мобилизованных ребят всем необходимым легла на тюменское представительство, ведь ямальцы сейчас все в Тюмени, а у представительства есть целый штат и были все возможности, чтобы четко сработать по всем вопросам. Однако, слаженной работы, активного участия в закупках от руководителя так и не дождались», — сообщает собеседник.

Также он отмечает, что сейчас все необходимое покупается в Москве, Санкт-Петербурге и других городах, а после везется в Тюмень. Инсайдер уточняет, что заместитель губернатора Александр Мажаров, курирующий представительство, не полагаясь на Аленина, лично ездил и решал на месте все вопросы, возникающие у мобилизованных. «Ну и зачем нужен такой руководитель. Претензий к нему и раньше было немало, но сейчас ситуация сложилась вопиющая», — рассказывает собеседник.

Ямальцы, мобилизованные по указу президента, проходят сейчас обучение и боевое слаживание на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. По поручению Артюхова за счет округа их должны обеспечить всем необходимым — от обмундирования до технических и специальных средств, список был составлен при участии ветеранов СВО. Работа представительства полностью переключена на поддержку мобилизованных и их обеспечения: транспорт, хранение всего необходимого, связь с родными и близкими.

Инсайдер отмечает, что промедление и формальное отношение к поручению со стороны руководителя представительства губернатор расценил, как профессиональный провал. В пресс-службу правительства ЯНАО был направлен запрос по данной информации, на момент публикации ответ получить не удалось.

Задачу по обеспечению мобилизованных с Ямала всем необходимым глава региона поставил практически сразу после указа президента, уточняет инсайдер. Частичная мобилизация в РФ началась 21 сентября. А с 24 февраля российская армия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая население Донбасса.