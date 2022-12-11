Депутаты пермского заксобрания потребовали запретить очереди в больницах

12 декабря 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Депутаты проводят в очередях по два часа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского края назвали живые очереди в больницах «абсолютным злом» и «естественным отбором». На заседании постоянно действующей рабочей группы по вопросам цифровизации 12 декабря Илья Шулькин («Единая Россия») и Анна Баранова (КПРФ) попросили минздрав убрать «эту порочную практику», передает корреспондент URA.RU. «Очень большая просьба — обратить внимание на то, что порядок живой очереди, мягко говоря, негуманный. Потому что те, кто сильнее, заходят вперед. А те, кто слабее, не могут противостоять им. И происходит естественный отбор», — заявила Анна Баранова. Она объяснила, что как раз перед заседанием рабочей группы посещала участкового терапевта. У нее у самой проблем не возникло. Но девушку, которая зашла в кабинет в порядке живой очереди, «чуть ли не вытащили из кабинета», решив, что «это не ее очередь». Илья Шулькин столкнулся с суровой реальностью при посещении наркодиспансера (продлял водительское удостоверение). Не с первой попытки он записался на сайте ведомства за месяц. Но когда пришел в назначенное время, то приема ожидали 100 человек, «которым вообще без разницы, когда ты записался, все пришли в порядке живой очереди». «И ты со своей электронной записью начинаешь вступать в активную дискуссию с теми, кто сидит там. Запись эта фиолетова вообще всем. И через это унижение проходят сотни людей ежедневно», — заявил он. И попросил коллег поддержать его, записав в протоколе требование провести ревизию записи на прием в наркодиспансер, потому что это «полный бардак». Депутат Вагаршак Сарсян согласился с предложением. Он 2,5 часа провел в ожидании приема нарколога, когда продлял срок действия водительских прав. Шулькин в принципе потребовал исключить такую возможность, когда на время, которое человек записался дистанционно, выдается «талончик» в порядке электронной очереди в больнице. С такой проблемой, по его словам, часто сталкиваются родители в детских поликлиниках. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты заксобрания Пермского края назвали живые очереди в больницах «абсолютным злом» и «естественным отбором». На заседании постоянно действующей рабочей группы по вопросам цифровизации 12 декабря Илья Шулькин («Единая Россия») и Анна Баранова (КПРФ) попросили минздрав убрать «эту порочную практику», передает корреспондент URA.RU. «Очень большая просьба — обратить внимание на то, что порядок живой очереди, мягко говоря, негуманный. Потому что те, кто сильнее, заходят вперед. А те, кто слабее, не могут противостоять им. И происходит естественный отбор», — заявила Анна Баранова. Она объяснила, что как раз перед заседанием рабочей группы посещала участкового терапевта. У нее у самой проблем не возникло. Но девушку, которая зашла в кабинет в порядке живой очереди, «чуть ли не вытащили из кабинета», решив, что «это не ее очередь». Илья Шулькин столкнулся с суровой реальностью при посещении наркодиспансера (продлял водительское удостоверение). Не с первой попытки он записался на сайте ведомства за месяц. Но когда пришел в назначенное время, то приема ожидали 100 человек, «которым вообще без разницы, когда ты записался, все пришли в порядке живой очереди». «И ты со своей электронной записью начинаешь вступать в активную дискуссию с теми, кто сидит там. Запись эта фиолетова вообще всем. И через это унижение проходят сотни людей ежедневно», — заявил он. И попросил коллег поддержать его, записав в протоколе требование провести ревизию записи на прием в наркодиспансер, потому что это «полный бардак». Депутат Вагаршак Сарсян согласился с предложением. Он 2,5 часа провел в ожидании приема нарколога, когда продлял срок действия водительских прав. Шулькин в принципе потребовал исключить такую возможность, когда на время, которое человек записался дистанционно, выдается «талончик» в порядке электронной очереди в больнице. С такой проблемой, по его словам, часто сталкиваются родители в детских поликлиниках.