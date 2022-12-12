Новый директор департамента труда ХМАО хочет навязать конкуренцию Head Hunter

Власти ХМАО приступили к модернизации службы занятости населения

Важно, чтобы в центре занятости работу смогли найти не только представители рабочих профессий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый директор департамента труда Ханты-Мансийского автономного округа Роман Белкин мечтает модернизировать службу занятости населения так, чтобы конкурировать с сервисом Head Hunter. Об этом чиновник сообщил корреспонденту URA.RU.

Чиновник поставил себе задачу — сделать так, чтобы в центры занятости населения люди обращались не только за назначением пособия по безработице или поиском вакансий по рабочим профессиям. Там должны оказываться услуги для руководителей среднего звена, которые используют сайты-агрегаторы или прибегают к услугам HR-посредников при поиске работы.

«Хочу сделать так, чтобы люди видели в нас — центр компетенции, центр решения своей проблемы. И если человек всего лишь задумался о смене работы, он знал и понимал, что уже может прийти в центр занятости, где ему обязательно помогут построить карьерный путь, составят конкурентное резюме, в случаях профессионального застоя даст консультацию психолог, подберут „работу мечты“ или предложат вариант переобучения с последующим трудоустройством. Мне бы хотелось, чтобы после всех мероприятий, которые мы будем проводить, служба занятости стала центром притяжения», — прокомментировал Белкин.

Задача по модернизации службы занятости была поставлена губернатором Югры Натальей Комаровой. Ради ее выполнения Белкин и пришел в июне в дептруда. «Здесь можно выделить три основных направления. Организационная трансформация, которая подразумевает централизацию центров занятости на базе единого управленческого центра. Цифровая трансформация — это цифровизация услуг в области содействия занятости населения, внедрение цифрового центра занятости населения. Ресурсно-административная трансформация — передача услуг на аутсорсинг негосударственным поставщикам», — дополнил Белкин.

Первый шаг на пути к реформе уже сделан в Ханты-Мансийске. Там проведены мероприятия по интеграции центра занятости населения с многофункциональным центром. Теперь фронт-офис Ханты-Мансийского центра занятости находится в МФЦ.

Ранее URA.RU сообщало, что Белкин назначен на пост главы дептруда в ноябре. До назначения занимал должность начальника управления отраслевого планирования, анализа и прогнозирования в этом же департаменте.