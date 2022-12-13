Скандальный фонд в ЯНАО получил миллионы на ремонт арт-резиденции

14 декабря 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

В Салехарде реконструируют «Полярис» за 133 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти выделили скандально известному фонду «Ямал» более 133 миллионов рублей на ремонт арт-резиденции «Полярис» в Салехарде (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Департаменту молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить субсидию в сумме 133 200 000 рублей некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал». Субсидия предоставляется в целях финансирования расходов, связанных с созданием арт-резиденции на территории города Салехарда», — говорится в сообщении. В правительстве отметили, что на эту сумму реконструируют арт-резиденцию «Полярис». В здании должны отремонтировать кровлю, заменить инженерные системы и провести демонтажные работы. РИФ «Ямал» был создан при экс-губернаторе округа Дмитрии Кобылкине. Он занимается инвестициями в инновации и научной деятельностью. Ежегодно власти выделяют ему сотни миллионов. Ранее бюджетные деньги через него расходовались на строительство турбаз и развитие рыбалки для элиты. Этот же фонд был замешан в громком деле, связанном с туристической базой «Варчато», из-за которого главу Салехарда Алексея Титовского шесть лет преследует уголовное дело.

Власти выделили скандально известному фонду «Ямал» более 133 миллионов рублей на ремонт арт-резиденции «Полярис» в Салехарде (ЯНАО). Об этом сообщается на сайте правительства округа. «Департаменту молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа предоставить субсидию в сумме 133 200 000 рублей некоммерческой организации «Региональный инновационно-инвестиционный фонд «Ямал». Субсидия предоставляется в целях финансирования расходов, связанных с созданием арт-резиденции на территории города Салехарда», — говорится в сообщении. В правительстве отметили, что на эту сумму реконструируют арт-резиденцию «Полярис». В здании должны отремонтировать кровлю, заменить инженерные системы и провести демонтажные работы. РИФ «Ямал» был создан при экс-губернаторе округа Дмитрии Кобылкине. Он занимается инвестициями в инновации и научной деятельностью. Ежегодно власти выделяют ему сотни миллионов. Ранее бюджетные деньги через него расходовались на строительство турбаз и развитие рыбалки для элиты. Этот же фонд был замешан в громком деле, связанном с туристической базой «Варчато», из-за которого главу Салехарда Алексея Титовского шесть лет преследует уголовное дело.