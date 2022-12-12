Курганские врачи отказываются от иностранных имплантатов и сами печатают их на 3D-принтерах

В Центре Илизарова имплантаты для позвоночника печатают на 3D-принтерах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском Центре им. Илизарова печатают имплантаты для позвоночника на 3D-принтере, а также закупают другие медицинские детали на российских заводах. Об импортозамещении рассказал директор медцентра Александр Бурцев.

«В этом году мы приобрели 3D-принтер, который печатает индивидуальные имплантаты для позвоночника из полиэфирэфиркетона. Это материал, который по своим прочностным свойствам приближен к кости», — поделился в интервью изданию UralPolit.Ru Александр Бурцев.

Также руководитель Центра Илизарова рассказал о разработке титанового телескопического стержня для лечения пациентов с несовершенным остеогенезом, который в разы дешевле французского аналога. Кроме того, Бурцев поделился, с какими предприятиями сотрудничает медцентр.

«Центр Илизарова сотрудничает с Рыбинским заводом по изготовлению отечественных имплантатов для бедра, шурупов, винтов для пациентов с детским церебральным параличом. С Томским политехническим институтом работаем по нанесению на спицы гидроксилапатитного покрытия, необходимого для регенерации кости. Используем отечественные межтеловые имплантаты из Пензы, наполненные остеокондуктивным материалом, необходимым для воссоздания костных структур», — сказал Бурцев. В следующем году Центр Илизарова планирует заняться разработкой и апробацией отечественных винтов, необходимых для фиксации позвоночно-двигательных сегментов.

Ранее URA.RU писало, что врач из Кургана представил научную работу на конгрессе в Сочи. Травматолог-ортопед Центра Илизарова Евгений Горбач представил разработку биодеградируемых имплантатов из искусственного материала для замещения дефектов суставов.