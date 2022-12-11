Врач Центра Илизарова Евгений Горбач стал участником II Конгресса молодых ученых Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врач травматолог-ортопед Центра Илизарова Евгений Горбач принял участие во II Конгрессе молодых ученых в Сочи. Он представил разработку биодеградируемых имплантатов из искусственного материала для замещения дефектов суставов, сообщили в пресс-службе Центра Илизарова.

«Врач травматолог-ортопед отделения №6 Центра Илизарова, аспирант Евгений Горбач прошел два этапа масштабного Всероссийского конкурса научных достижений и по результатам отбора был приглашен в качестве участника на Конгресс молодых ученых в Сочи. II Конгресс молодых ученых стал ключевым событием 2022 года в рамках Десятилетия науки и технологий», — говорится в сообщении Центра Илизарова.

В конгрессе приняли участие свыше 4000 участников и 700 спикеров. Среди них студенты и молодые ученые из России, Австрии, Беларуси, Казахстана, Китая, Индии, Ирана, Египта, Сирии, Турции, Мьянмы, Узбекистана, Франции и других стран. Средний возраст участников — до 30 лет. Спикеры обозначили основные тренды медицинских биотехнологий: цифровая терапия; внедрение искусственного интеллекта в медицинскую науку и практику; персонализированная медицина, основанная на концепции индивидуального лечения каждого пациента; развитие клеточной и генной терапии, которые ведут к парадигме не лечения болезни, а ее излечения; расширение границ использования аддитивных технологий.

Ранее URA.RU подробно писало о научной разработке курганского ученого Евгения Горбача. Врач отмечает, что биодеградируемые имплантаты из поликапролактона могут заменить более дорогие имплантаты из свиного коллагена и позволят пациентам с болями в суставах избежать эндопротезирования или отсрочить его.

Развитие науки в России идет в рамках Десятилетия науки, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Действия правительства страны в первую очередь направлены на развитие отечественных производств, переход на широкое использование собственных оригинальных технологий, усиление сотрудничества с теми странами, которые не поддались давлению Запада.

Врач Центра Илизарова Евгений Горбач принял участие в Конгрессе молодых ученых в Сочи фото: Центр Илизарова