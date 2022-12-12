В Челябинске отложена реконструкции бассейна «Строитель»

Обустройство чаши бассейна продолжится после нового года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Реконструкция бассейна «Строитель» в Челябинске, инициатором которой стала фирма «Строймеханизация» семьи Вайнштейнов, временно отложена. Проект был повторно направлен на госэкспертизу по причине технических изменений и уже получил положительную оценку.

«Реконструкция здания плавательного бассейна «Строитель» — пристрой №2, ул. 50-летия ВЛКСМ, 14, город Челябинск», компания «Строймеханизация» — получила положительное заключение госэкспертизы. Дата заключения экспертизы — 12 декабря 2022», — говорится на сайте Единого Государственного реестра заключений.

ООО «Строймеханизация» планировало завершить реконструкцию здания №2 бассейна «Строитель» со второй ванной не позднее 25 ноября 2022 года. Но в проектную документацию пришлось внести технические изменения. Строительные работы в пристрое №2 в бассейне «Строитель» будут продолжены и в 2023 году.

Помимо обустройства фундамента ванны бассейна, подрядчик совместно с субподрядчиками должен будет установить в пристрое №2 системы вентиляции и автоматизации, обеспечить монтаж кровли, выполнить работы по демонтажу фасадных панелей и комплекс работ по проектированию и строительству сетей временного электроснабжения. Площадь нового здания в бассейне «Строитель» составит 1 тысячу 986 квадратных метров. Компания «Строймеханизация» контролируется отцом и сыном Евгением и Сергеем Вайнштейнами.