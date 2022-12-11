11 декабря 2022

Дорогу до пермской деревни отремонтировали ради одной семьи

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Комиссия по охране труда Правительство области Курган 20.11.2013г, школьный автобус, дети
Школьный автобус теперь может довезти детей до школы в поселке (архивное фото) Фото:

В Пермском крае власти отремонтировали дорогу между маленькой деревней Якино и поселком Купрос. Сделать два километра проезжими для автобуса их принудила прокуратура после жалобы многодетной семьи, дети из которой не могли попасть в школу.

«Дорога, по которой ранее следовал школьный автобус, находилась в ненормативном состоянии, особенно в осенний и весенний период. При этом местная администрация и образовательное учреждение не принимали мер для решения данных вопросов», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края.

После того как за дело взялся прокурор, администрация Юсьвинского района отремонтировала дорогу. Кроме того, подрядчики обустроили разворотное кольцо и площадку для посадки пассажиров.

По данным на 2010 год, в Якино проживали 49 человек. Своей школы здесь нет, а ближайшая находится в поселке Купрос, что примерно в двух километрах от деревни.

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В Пермском крае власти отремонтировали дорогу между маленькой деревней Якино и поселком Купрос. Сделать два километра проезжими для автобуса их принудила прокуратура после жалобы многодетной семьи, дети из которой не могли попасть в школу. «Дорога, по которой ранее следовал школьный автобус, находилась в ненормативном состоянии, особенно в осенний и весенний период. При этом местная администрация и образовательное учреждение не принимали мер для решения данных вопросов», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края. После того как за дело взялся прокурор, администрация Юсьвинского района отремонтировала дорогу. Кроме того, подрядчики обустроили разворотное кольцо и площадку для посадки пассажиров. По данным на 2010 год, в Якино проживали 49 человек. Своей школы здесь нет, а ближайшая находится в поселке Купрос, что примерно в двух километрах от деревни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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