Дорогу до пермской деревни отремонтировали ради одной семьи

12 декабря 2022 в 18:32 Размер текста - 17 +

Школьный автобус теперь может довезти детей до школы в поселке (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Пермском крае власти отремонтировали дорогу между маленькой деревней Якино и поселком Купрос. Сделать два километра проезжими для автобуса их принудила прокуратура после жалобы многодетной семьи, дети из которой не могли попасть в школу. «Дорога, по которой ранее следовал школьный автобус, находилась в ненормативном состоянии, особенно в осенний и весенний период. При этом местная администрация и образовательное учреждение не принимали мер для решения данных вопросов», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края. После того как за дело взялся прокурор, администрация Юсьвинского района отремонтировала дорогу. Кроме того, подрядчики обустроили разворотное кольцо и площадку для посадки пассажиров. По данным на 2010 год, в Якино проживали 49 человек. Своей школы здесь нет, а ближайшая находится в поселке Купрос, что примерно в двух километрах от деревни.

В Пермском крае власти отремонтировали дорогу между маленькой деревней Якино и поселком Купрос. Сделать два километра проезжими для автобуса их принудила прокуратура после жалобы многодетной семьи, дети из которой не могли попасть в школу. «Дорога, по которой ранее следовал школьный автобус, находилась в ненормативном состоянии, особенно в осенний и весенний период. При этом местная администрация и образовательное учреждение не принимали мер для решения данных вопросов», — поясняется на сайте прокуратуры Пермского края. После того как за дело взялся прокурор, администрация Юсьвинского района отремонтировала дорогу. Кроме того, подрядчики обустроили разворотное кольцо и площадку для посадки пассажиров. По данным на 2010 год, в Якино проживали 49 человек. Своей школы здесь нет, а ближайшая находится в поселке Купрос, что примерно в двух километрах от деревни.