В ЕР открестились от тюменского чиновника, подозреваемого в приеме наркотиков

Тюменец Артем Голдышев не состоит в ЕР Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменский чиновник Артем Голдышев, которого привлекли к ответственности за употребление наркотиков, не состоит в партии «Единая Россия». Об этом URA.RU сообщили в реготделении ЕР. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Голдышев был признан виновным в употреблении запрещенных веществ.

«В связи с публикациями о привлечении начальника отдела социальной защиты населения Викуловского района Голдышева судом к ответственности за употребление наркотических веществ, сообщаем, что информация о его членстве в партии является недостоверной. В свою очередь, региональное отделение партии „Единая Россия“ считает, что подобный поступок Голдышева несовместим с его статусом сотрудника органа власти», — отметили в партии.

Единороссы направили обращение в департамент соцразвития Тюменской области с просьбой провести расследование и, если информация подтвердится, уволить Голдышева. Агентство также направило запрос в департамент — ответ на него ожидается.