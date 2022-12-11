11 декабря 2022
10 декабря 2022

Курганский депздрав формирует резерв главврачей после массовых увольнений

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, скорая помощь, фельдшер, covid19, коронавирус, зона карантина, ковид, красная зона, городская больница 2, направление к врачу
Молодых курганских врачей приглашают в кадровый резерв главврачей Фото:

Департамент здравоохранения Курганской области проводит конкурс на формирование резерва главврачей «Молодой руководитель». Заявки принимаются от работников с высшим медицинским образованием младше 40 лет, сообщает ведомство.

«Департамент здравоохранения Курганской области проводит конкурс „Молодой руководитель“. Цель конкурса — выявление среди работников медицинских учреждений области высококвалифицированных специалистов, имеющих достаточный потенциал для рассмотрения их на замещение управленческих должностей и включение в резерв управленческих кадров», — говорится в сообщении депздрава.

Принять участие в конкурсе могут работники медицинских организаций в возрасте до 40 лет (включительно), имеющие высшее образование по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело». Заявку и документы от претендентов просят направлять в сектор развития кадрового потенциала здравоохранения и профессиональной подготовки департамента здравоохранения Курганской области или на адрес электронной почты dzokadr@kurganobl.ru до 21 декабря 2022 года.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из центральных районных больниц (ЦРБ) увольняются главврачи. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. В депздраве пояснили массовое увольнение разными причинами. Также депздрав Курганской области объявил о завершении реформы больниц. В результате объединения ЦРБ в регионе появились восемь межрайонных больниц, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница.

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Департамент здравоохранения Курганской области проводит конкурс на формирование резерва главврачей «Молодой руководитель». Заявки принимаются от работников с высшим медицинским образованием младше 40 лет, сообщает ведомство. «Департамент здравоохранения Курганской области проводит конкурс „Молодой руководитель“. Цель конкурса — выявление среди работников медицинских учреждений области высококвалифицированных специалистов, имеющих достаточный потенциал для рассмотрения их на замещение управленческих должностей и включение в резерв управленческих кадров», — говорится в сообщении депздрава. Принять участие в конкурсе могут работники медицинских организаций в возрасте до 40 лет (включительно), имеющие высшее образование по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело». Заявку и документы от претендентов просят направлять в сектор развития кадрового потенциала здравоохранения и профессиональной подготовки департамента здравоохранения Курганской области или на адрес электронной почты dzokadr@kurganobl.ru до 21 декабря 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из центральных районных больниц (ЦРБ) увольняются главврачи. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. В депздраве пояснили массовое увольнение разными причинами. Также депздрав Курганской области объявил о завершении реформы больниц. В результате объединения ЦРБ в регионе появились восемь межрайонных больниц, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница.
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