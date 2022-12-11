Курганский депздрав формирует резерв главврачей после массовых увольнений

12 декабря 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Молодых курганских врачей приглашают в кадровый резерв главврачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Департамент здравоохранения Курганской области проводит конкурс на формирование резерва главврачей «Молодой руководитель». Заявки принимаются от работников с высшим медицинским образованием младше 40 лет, сообщает ведомство. «Департамент здравоохранения Курганской области проводит конкурс „Молодой руководитель“. Цель конкурса — выявление среди работников медицинских учреждений области высококвалифицированных специалистов, имеющих достаточный потенциал для рассмотрения их на замещение управленческих должностей и включение в резерв управленческих кадров», — говорится в сообщении депздрава. Принять участие в конкурсе могут работники медицинских организаций в возрасте до 40 лет (включительно), имеющие высшее образование по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело». Заявку и документы от претендентов просят направлять в сектор развития кадрового потенциала здравоохранения и профессиональной подготовки департамента здравоохранения Курганской области или на адрес электронной почты dzokadr@kurganobl.ru до 21 декабря 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из центральных районных больниц (ЦРБ) увольняются главврачи. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. В депздраве пояснили массовое увольнение разными причинами. Также депздрав Курганской области объявил о завершении реформы больниц. В результате объединения ЦРБ в регионе появились восемь межрайонных больниц, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Департамент здравоохранения Курганской области проводит конкурс на формирование резерва главврачей «Молодой руководитель». Заявки принимаются от работников с высшим медицинским образованием младше 40 лет, сообщает ведомство. «Департамент здравоохранения Курганской области проводит конкурс „Молодой руководитель“. Цель конкурса — выявление среди работников медицинских учреждений области высококвалифицированных специалистов, имеющих достаточный потенциал для рассмотрения их на замещение управленческих должностей и включение в резерв управленческих кадров», — говорится в сообщении депздрава. Принять участие в конкурсе могут работники медицинских организаций в возрасте до 40 лет (включительно), имеющие высшее образование по направлениям подготовки (специальностям) профессионального образования «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело». Заявку и документы от претендентов просят направлять в сектор развития кадрового потенциала здравоохранения и профессиональной подготовки департамента здравоохранения Курганской области или на адрес электронной почты dzokadr@kurganobl.ru до 21 декабря 2022 года. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области из центральных районных больниц (ЦРБ) увольняются главврачи. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. В депздраве пояснили массовое увольнение разными причинами. Также депздрав Курганской области объявил о завершении реформы больниц. В результате объединения ЦРБ в регионе появились восемь межрайонных больниц, а также Курганская областная больница №2 и Шадринская городская больница.