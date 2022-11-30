В Курганской области открыли центр по поиску медработников

В курганском депздраве создали структуру для трудоустройства медработников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В департаменте здравоохранения Курганской области открыли центр по трудоустройству медицинских работников. Он начал работать с 1 декабря, сообщили в пресс-службе депздрава.

«С 1 декабря в департаменте здравоохранения Курганской области начинает работу центр по трудоустройству медицинских работников. Если Вы или Ваш родственник (знакомый, друг) желаете работать в медицинской организации Курганской области, но не знаете куда обратиться или Вас интересуют условия работы и меры социальной поддержки медицинских работников Курганской области, интересующую информацию по вопросу трудоустройства можно задать по телефонам: (3522) 25-03-03; (3522) 49-85-67», — говорится в сообщении депздрава.

По данным ведомства, оператор центра будет записывать данные обратившихся соискателей. С каждым претендентом свяжется сотрудник департамента здравоохранения и подробно даст ответы на вопросы.

Ранее URA.RU писало, что курганский депздрав озвучил причины массового увольнения главврачей. За последние полгода должности покинули шесть главврачей из семи учреждений в округах и два руководителя в Кургане. Также в Курганской области в последние годы отмечается наименьшая обеспеченность населения медиками. Регион стал лидером по дефициту медперсонала в России.