Путин присвоил почетное звание свердловскому медику

12 декабря 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Путин подписал указ о наградах 12 декабря Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил труд научного сотрудника Уральского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Владимира Базарного. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель науки Российской Федерации“ Базарному Владимиру Викторовичу», — сообщается в указе. Базарный является доктором медицинских наук, профессором и главным научным сотрудником отдела Уральского государственного медицинского университета. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил почетной грамотой за трудовые достижения двух свердловчан — Галину Тихонову и Ильхама Ширалиева. Тихонова работает на главном материальном складе Свердловской дирекции снабжения центральной дирекции закупок и снабжения (филиал «РЖД»). Ширалиев возглавляет департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

Президент России Владимир Путин отметил труд научного сотрудника Уральского государственного медицинского университета, доктора медицинских наук Владимира Базарного. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации. «Присвоить почетное звание „Заслуженный деятель науки Российской Федерации“ Базарному Владимиру Викторовичу», — сообщается в указе. Базарный является доктором медицинских наук, профессором и главным научным сотрудником отдела Уральского государственного медицинского университета. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил почетной грамотой за трудовые достижения двух свердловчан — Галину Тихонову и Ильхама Ширалиева. Тихонова работает на главном материальном складе Свердловской дирекции снабжения центральной дирекции закупок и снабжения (филиал «РЖД»). Ширалиев возглавляет департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской области.