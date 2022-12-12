Врио главы Сватовского района рассказала, как живут люди под постоянными ударами ВСУ

12 декабря 2022 в 20:58 Размер текста - 17 +

ВСУ уже разрушили несколько городов в ЛНР, теперь старательно уничтожают Сватово (фото из архива) Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Сватовского района в ЛНР каждый день подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врио главы администрации Сватовского района Людмила Русанова. «Наш район сейчас находится на линии фронта, мы каждый день терпим „приветы“ от Украины в виде прилетов „Хаймарсов“ и других систем, но это нас не убьет. Наши позиции не сдадут, и мы верим, что наступит мирный день, когда мы встретимся со всеми жителями большой России, отметим Победу и начало мирной жизни. Всех ждем на гостеприимной Сватовщине!» — заявила она. По словам Русановой, в Сватово продолжают работать все государственные и коммунальные структуры, у людей есть газ, электричество, свет и тепло. Школы ушли на дистанционный режим работы, аптеки и торговые точки функционируют. Люди живут в городе, который ВСУ старательно уничтожают. «Насчет оттока населения так скажу — каждый человек имеет чувство самосохранения. Конечно, родители стараются вывезти своих детей, чтобы обеспечить их безопасность. Но отток идет не куда-то далеко, а в безопасные районы ЛНР или близлежащие области, в Белгородскую или Воронежскую. Могу заверить, когда ВСУ будут находиться на безопасном для жизни в Сватово километраже, все временно выехавшие вернутся и продолжат здесь жить и работать», — добавила Русанова. Сегодня в районе Сватово продолжаются ожесточенные бои. ВСУ стремятся выйти к городу и перерезать стратегическую трассу Кременная—Сватово. Этот населенный пункт важен в стратегическом плане, ведь от него отходят дороги на Купянск (Харьковская область, временно оставленная Россией территория) и Старобельск в ЛНР. Это направление — идеальный плацдарм для дальнейшего наступления, поэтому командование специальной военной операцией придает ему большое значение: огромное количество встретившейся строительной и военной техники говорят об укреплении позиций вокруг города и на всем Сватовском направлении. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сватовского района в ЛНР каждый день подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала врио главы администрации Сватовского района Людмила Русанова. «Наш район сейчас находится на линии фронта, мы каждый день терпим „приветы“ от Украины в виде прилетов „Хаймарсов“ и других систем, но это нас не убьет. Наши позиции не сдадут, и мы верим, что наступит мирный день, когда мы встретимся со всеми жителями большой России, отметим Победу и начало мирной жизни. Всех ждем на гостеприимной Сватовщине!» — заявила она. По словам Русановой, в Сватово продолжают работать все государственные и коммунальные структуры, у людей есть газ, электричество, свет и тепло. Школы ушли на дистанционный режим работы, аптеки и торговые точки функционируют. Люди живут в городе, который ВСУ старательно уничтожают. «Насчет оттока населения так скажу — каждый человек имеет чувство самосохранения. Конечно, родители стараются вывезти своих детей, чтобы обеспечить их безопасность. Но отток идет не куда-то далеко, а в безопасные районы ЛНР или близлежащие области, в Белгородскую или Воронежскую. Могу заверить, когда ВСУ будут находиться на безопасном для жизни в Сватово километраже, все временно выехавшие вернутся и продолжат здесь жить и работать», — добавила Русанова. Сегодня в районе Сватово продолжаются ожесточенные бои. ВСУ стремятся выйти к городу и перерезать стратегическую трассу Кременная—Сватово. Этот населенный пункт важен в стратегическом плане, ведь от него отходят дороги на Купянск (Харьковская область, временно оставленная Россией территория) и Старобельск в ЛНР. Это направление — идеальный плацдарм для дальнейшего наступления, поэтому командование специальной военной операцией придает ему большое значение: огромное количество встретившейся строительной и военной техники говорят об укреплении позиций вокруг города и на всем Сватовском направлении.