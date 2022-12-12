Депутат Госдумы назвал условия для отмены в России пенсий и выплат

Депутат Стенякина ответила Западу на попытки заставить РФ отказаться от помощи пенсионерам

13 декабря 2022 в 03:05 Размер текста - 17 +

Помощь населению поддерживает общественную стабильность в России, сказала Екатерина Стенякина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Россия может отказаться от пенсий и пособий для своих граждан только в случае апокалипсиса. Даже в условиях кризиса и спецоперации власти продолжают поднимать социальную поддержку. Об этом заявила в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Представить сейчас варианты для отказа или существенного ограничения государства от своих социальных обязательств перед гражданами практически невозможно. То есть должно случится что-то такое невероятно апокалиптическое или сродни этому. Например, всемирный потоп или глобальное землетрясение. Фантазировать можно сколько угодно. Все потуги недружественных нам государств, а проще говоря, наших врагов и их расчет на то, что своими подлыми методами они заставят нас это сделать, обречены», — сказал Екатерина Стенякина. Ранее аналитики американского центра RAND опубликовали доклад 2019 года о том, как можно навредить России. Одним из главных тезисов говорил о необходимости лишить страну доходов от нефти и газа, таким образом лишив РФ возможности выплачивать пенсии. По словам депутата, социальная поддержка является одним из столпов стабильности в стране. «Безусловно, Россия подверглась беспрецедентному экономическому и политическому давлению. Наша экономика испытывает колоссальную нагрузку в настоящее время. В правительстве РФ прекрасно понимают, что государственные социальные обязательства, как правило, носят долгосрочный характер. Их полное и своевременное исполнение имеет огромное значение для поддержания общественной стабильности и гражданского мира. Поэтому можно, конечно, поразмышлять на тему того, от чего, в принципе, может отказаться государство, но отказа от социальных обязательств в этом списке не будет точно», — объяснила собеседница URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия может отказаться от пенсий и пособий для своих граждан только в случае апокалипсиса. Даже в условиях кризиса и спецоперации власти продолжают поднимать социальную поддержку. Об этом заявила в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. «Представить сейчас варианты для отказа или существенного ограничения государства от своих социальных обязательств перед гражданами практически невозможно. То есть должно случится что-то такое невероятно апокалиптическое или сродни этому. Например, всемирный потоп или глобальное землетрясение. Фантазировать можно сколько угодно. Все потуги недружественных нам государств, а проще говоря, наших врагов и их расчет на то, что своими подлыми методами они заставят нас это сделать, обречены», — сказал Екатерина Стенякина. Ранее аналитики американского центра RAND опубликовали доклад 2019 года о том, как можно навредить России. Одним из главных тезисов говорил о необходимости лишить страну доходов от нефти и газа, таким образом лишив РФ возможности выплачивать пенсии. По словам депутата, социальная поддержка является одним из столпов стабильности в стране. «Безусловно, Россия подверглась беспрецедентному экономическому и политическому давлению. Наша экономика испытывает колоссальную нагрузку в настоящее время. В правительстве РФ прекрасно понимают, что государственные социальные обязательства, как правило, носят долгосрочный характер. Их полное и своевременное исполнение имеет огромное значение для поддержания общественной стабильности и гражданского мира. Поэтому можно, конечно, поразмышлять на тему того, от чего, в принципе, может отказаться государство, но отказа от социальных обязательств в этом списке не будет точно», — объяснила собеседница URA.RU.