В Челябинске откроется новое здание для двух военкоматов

Открытие военкоматов запланировано на конец декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новое здание военных комиссариатов Курчатовского и Калининского районов Челябинска откроется в конце декабря. Эта информация прозвучала в ходе встречи сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой с главным федеральным инспектором региона Денисом Чернятьевым.

«В инициативном порядке субъектов РФ определено 10 пилотных проектов, в том числе военного комиссариата Калининского и Курчатовского районов Челябинска. Открытие современного военкомата в Челябинске запланировано на конец декабря. В плане совместной работы министерства общественной безопасности и военного комиссариата области на 2023 год предусмотрен выкуп, ремонт и оснащение зданий еще двух военкоматов областного центра, а также ремонт и оснащение комиссариата в Кунашаке», — сообщает пресс-служба сенатора.

По итогам встречи Павловой и Чернятьева принято решение о совместной деятельности по вопросу приведения материально-технических и кадровых условий военных комиссариатов к современным нормативам. Стороны также договорились следить за соблюдением статуса и гарантий бойцов, вернувшихся из зоны спецоперации.

Ранее Маргарита Павлова представила на утверждение Комитета по обороне и безопасности проект федерального закона о дополнительных гарантиях для мобилизованных и их семей. Поправки предусматривают для ушедших на фронт сохранение места работы или должности, социально-трудовых гарантий (дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий).