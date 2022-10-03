Челябинский сенатор внесла законопроект о гарантиях мобилизованным

Представленные Маргаритой Павловой поправки в Трудовой Кодекс должны защитить права ушедших на фронт и их семей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова представила на утверждение Комитета по обороне и безопасности проект федерального закона о дополнительных гарантиях для мобилизованных и их семей. Об этом она сообщила URA.RU.

«Проект закона „О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ“ определяет дополнительные гарантии для работников, поступивших на военную службу по мобилизации или по контракту, либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы. Эти гарантии должны исключить любые риски остаться без работы или потерять социальные преференции. Часть из них предусматривает защиту трудовых прав родителей, воспитывающих детей в семьях мобилизованных», — пояснила URA.RU сенатор.

Поправки предусматривают для ушедших на фронт сохранение места работы или должности, социально-трудовых гарантий (дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий). Время приостановки трудового договора с работодателем зачтут в трудовой стаж, после возобновления договора вернувшимся из армии в течение шести месяцев предоставят оплачиваемый отпуск. Второй родитель несовершеннолетнего ребенка получит преимущественное право сохранить работу при сокращении численности или штата; сможет отказаться от служебных командировок, работы сверхурочно, ночью, в выходные и праздничные дни.

За государственными гражданскими служащими сохранят должности на время военной службы. Также на них распространят описанные выше гарантии предоставления отпусков и сохранения трудового стажа.

Поправки единогласно одобрены Комитетом по обороне и безопасности Совета Федерации. Они будут представлены на утверждение на 530-м заседании верхней палаты парламента.