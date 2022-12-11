«Елка желаний» — это благотворительная акция федерального масштаба Фото: Владимир Андреев © URA.RU

11 декабря в Свердловской области дан старт федеральной благотворительной акции «Елка желаний». Три года подряд официальным представителем федерального проекта в области является Волонтерский центр Русской медной компании. Об этом рассказали в пресс-службе РМК.

«В текущем году волонтеры собрали более тычячи желаний от детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей, проживающих в Свердловской области. Благодаря проекту, в прошлом году свои желания исполнили более 500 детей», — сообщили в пресс-службе компании.

Волонтерский центр РМК создан в сентябре 2021 года при поддержке Благотворительного фонда Русской медной компании. В период с 2020 года по конец 2021 года в ряды волонтеров вступило около 10 000 человек. Центр помогает проводить различные патриотические, экологические, спортивные акции, а также помогают пожилым людям и нуждающимся.

Ранее URA.RU сообщало о вечере бокса, во время которого стартовала благотворительная акция «Елка желаний». На мероприятии присутствовали именитые гости, они первыми снимали с елки шарики с желаниями, которые они исполнят в рамках благотворительного мероприятия.