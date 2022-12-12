Тюменский инвалид устроил протест в прокуратуре

Тюменец ранее уже обращался к властям Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменец Анатолий Минин устроил протест в прокуратуре с требованием провести проверку по делу об ущемлении его прав. Об этом мужчина рассказал корреспонденту URA.RU. По словам Минина, он не получает необходимую социальную помощь и вынужден просить ее у знакомых.

«Никак не может решиться вопрос с социальным обслуживанием. Завтра я собираюсь идти в прокуратуру. Я голодный сижу, мне проще к ним [в прокуратуру] приехать: что в квартире подыхать с голоду, что у них. Я уже так поступал, мне пообещали все исправить и навести порядок», — рассказывает тюменец.

По словам Минина, в 2015 году он оказался обездвижен. Тогда же, как утверждает тюменец, его отказались признавать инвалидом второй группы. «Считали, что я обманываю, врачи говорили, что я симулянт. Пока не пришел ко мне главный нейрохирург области и не увидел мои снимки. С тех пор мне стали выделять лекарства», — сообщает Анатолий.

Мужчина рассказывает, что не может добиться от социальных служб условий для жизни. «Я не могу получить ни многофункциональную кровать, ни специальный подъемник, благодаря которому смог бы нормально помыться. Даже коляску, которую мне выделили, я и ей воспользоваться не могу, потому что подушку, которая полагается мне, тоже не дают. Нужна одна подушка, мне вместо нее выписывают другую», — рассказал Анатолий Минин.

Агентство направило запрос в департамент социального развития. Там ответили, что Минин находится на контроле в департаменте с 2017 года. «Практически в ежедневном режиме ему оказывается сопровождение со стороны органов социальной защиты населения в решении вопросов, связанных с жизнеобеспечением, меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством, предоставляются», — сообщили в ведомстве.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени построят многопрофильный реабилитационный центр. Проект анонсировал губернатор Александр Моор в своих соцсетях.