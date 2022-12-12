12 декабря 2022
11 декабря 2022

В Новом Уренгое молодежи разрешили рисовать граффити на стенах. Фото

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов поручил молодежи расписать граффити стены скейт-парка
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов поручил молодежи расписать стены скейт-парка Фото:

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов оценил степень готовности крытого скейт-парка и дал задание молодежи расписать стены парка граффити. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Задача ребят — разрисовать стены, баллончики дадим — остальное ваша фантазия и вкус. От меня ТЗ простое: все слова в граффити должны быть приличными», — написал Андрей Воронов.

Также он сообщил, что основная часть работ по обустройству спортивного объекта уже подходит к завершению — проведена заливка пола бетоном, демонтирован подвесной потолок, отремонтированы раздевалки. Часть конструкций для катания уже доставлена, ожидается прибытие второй фуры. Объект планируется открыть в январе 2023 года.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое выделили помещение для создания крытого скейт-парка. Решение о создании спортивного объекта было принято губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в августе, во время Честного маршрута.

Скейтеры Нового Уренгоя доложили мэру Воронову о ходе работ
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Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов оценил степень готовности крытого скейт-парка и дал задание молодежи расписать стены парка граффити. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Задача ребят — разрисовать стены, баллончики дадим — остальное ваша фантазия и вкус. От меня ТЗ простое: все слова в граффити должны быть приличными», — написал Андрей Воронов. Также он сообщил, что основная часть работ по обустройству спортивного объекта уже подходит к завершению — проведена заливка пола бетоном, демонтирован подвесной потолок, отремонтированы раздевалки. Часть конструкций для катания уже доставлена, ожидается прибытие второй фуры. Объект планируется открыть в январе 2023 года. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое выделили помещение для создания крытого скейт-парка. Решение о создании спортивного объекта было принято губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым в августе, во время Честного маршрута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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